Huawei bringt die Fintelligent AI Solution auf den Markt, um Finanzinstituten weltweit dabei zu helfen, das Motto „Own Your AI, Own Your Intelligence" zu verwirklichen

SHANGHAI, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der HUAWEI CONNECT 2026 veranstaltete Huawei einen Global Finance Summit. Jason Cao, CEO der Huawei Digital Finance BU, hielt eine Keynote mit dem Titel „Owning Your AI, Advancing Agentic Banking", in der er den globalen Finanzkunden das Konzept „Own Your AI, Own Your Intelligence" vorstellte und die Huawei Fintelligent AI Solution weltweit auf den Markt brachte.

AAuf Basis der Open-Source-Agentenplattform „openJiuwen" in Finanzqualität und einer offenen Recheninfrastruktur hat Huawei die „Agent Factory", die „Token Factory" und die „Data-Knowledge Factory" entwickelt, um den groß angelegten Einsatz von Agenten in Produktionsqualität zu beschleunigen.

Die Lösung konzentriert sich auf zentrale Herausforderungen beim groß angelegten KI-Einsatz in der globalen Finanzbranche, darunter Sicherheit, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit. Sie unterstützt Finanzinstitute dabei, ein neues Kompetenzsystem aufzubauen und mithilfe von drei intelligenten Fabriken – Agent Factory, Token Factory und Data-Knowledge Factory – ihre unternehmensweite KI-Architektur, eine Agent-Grundlage aus einer Hand, Bankfachintelligenz sowie den Token-Betrieb über den gesamten Lebenszyklus hinweg kontinuierlich zu entwickeln und weiterzuentwickeln, wodurch der Übergang zu „agentenbasierten Finanzen beschleunigt wird.

Jason Cao sagte: „Der Wettbewerb im Bereich der Finanz-KI verlagert sich von der Modellfähigkeit hin zur unternehmensweiten KI-Systemfähigkeit. Jedes Finanzinstitut sollte seine eigene KI besitzen und die Wahl sowie die Weiterentwicklung der KI selbst in der Hand behalten. Wirklich Eigentümer der eigenen KI zu sein, bedeutet nicht, ein bestimmtes Modell zu verwenden oder einige wenige KI-Anwendungen einzusetzen. Es bedeutet, unabhängig wählen, sicher betreiben, in großem Maßstab replizieren und die eigenen KI-Fähigkeiten kontinuierlich weiterentwickeln zu können. Durch offene Architektur, Plattformen und Rechenleistung wird Huawei gemeinsam mit Kunden und Partnern daran arbeiten, KI in großem Maßstab in den Kerngeschäftsbetrieb zu integrieren und den Übergang zu agentenbasierten Finanzen zu beschleunigen."