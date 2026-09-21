Der Börsen-Tag
Tech-Rally treibt DAX & US‑Börsen an: Intel und Infineon glänzen
Technologieaktien ziehen die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks nach oben – von DAX bis US 500 dominieren Wachstumswerte das heutige Kursgeschehen.
Foto: Petra Nowack - stock.adobe.com
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes in Deutschland und den USA haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei vor allem Technologiewerte gefragt waren. In Deutschland legte der Leitindex DAX um 1,13 Prozent auf 25.594,46 Punkte zu und gehörte damit zu den stärkeren Indizes am hiesigen Markt. Der MDAX, der vor allem mittelgroße Unternehmen umfasst, kam hingegen nur moderat voran und stieg um 0,34 Prozent auf 31.279,02 Punkte. Der SDAX mit den kleineren Werten gewann 0,63 Prozent auf 18.226,77 Punkte. Deutlich dynamischer zeigte sich erneut der Technologiesektor: Der TecDAX kletterte um 1,55 Prozent auf 4.012,16 Punkte und war damit der Tagesgewinner unter den deutschen Indizes. Dies unterstreicht die anhaltende Stärke von Technologie- und Wachstumswerten. Auch an der Wall Street überwogen die Kursgewinne. Der US-Leitindex Dow Jones (US 30) stieg um 0,51 Prozent auf 51.954,25 Punkte. Noch kräftiger zogen die breit streuenden Standardwerte im US 500 an, der um 1,23 Prozent auf 7.739,44 Punkte zulegte und damit sogar etwas stärker als der DAX zulegen konnte. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich damit ein positives Börsenumfeld auf beiden Seiten des Atlantiks, wobei Technologie- und Wachstumswerte sowohl in Deutschland (TecDAX) als auch in den USA (US 500, mit hohem Technologieanteil) die Performance anführen.
DAX: Infineon an der Spitze, Fresenius schwachInfineon Technologies führten den DAX mit einem Plus von 3,88 Prozent an. Dahinter folgten Siemens mit 3,36 Prozent und Commerzbank mit 3,15 Prozent. Auf der Verliererseite standen Fresenius mit einem Minus von 1,79 Prozent, Vonovia mit minus 1,60 Prozent und Volkswagen (VW) Vz mit minus 1,54 Prozent. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert lag damit eine Spanne von 5,67 Prozentpunkten.
MDAX: flatexDEGIRO deutlich vorn, ThyssenKrupp am EndeIm MDAX erzielte flatexDEGIRO mit einem Plus von 7,42 Prozent den stärksten Anstieg. Elmos Semiconductor legten um 5,55 Prozent zu, SILTRONIC AG um 5,49 Prozent. Dem standen Verluste bei ThyssenKrupp von 3,69 Prozent, TKMS von 3,23 Prozent und Porsche AG von 3,20 Prozent gegenüber. Die Differenz zwischen dem Top- und dem Flopwert betrug 11,11 Prozentpunkte.
SDAX: LPKF Laser & Electronics mit zweistelligem GewinnLPKF Laser & Electronics waren mit einem Plus von 10,93 Prozent der Spitzenreiter im SDAX. Basler stiegen um 5,64 Prozent, Secunet Security Networks um 5,60 Prozent. Auf der schwächeren Seite lagen ATOSS Software mit minus 3,21 Prozent, Evotec mit minus 2,68 Prozent und Alzchem Group mit minus 2,45 Prozent. Damit erreichte die Spanne zwischen dem besten und dem schlechtesten Wert 14,14 Prozentpunkte.
TecDAX: Elmos Semiconductor und SILTRONIC starkIm TecDAX lagen Elmos Semiconductor mit einem Plus von 5,55 Prozent und SILTRONIC AG mit 5,49 Prozent nahezu gleichauf. AIXTRON folgte mit einem Anstieg von 5,12 Prozent. TeamViewer verzeichnete dagegen ein Minus von 1,42 Prozent. Evotec gaben 2,68 Prozent nach, ATOSS Software verloren 3,21 Prozent. Zwischen Elmos Semiconductor und ATOSS Software lagen 8,76 Prozentpunkte.
US 30: Gewinner allesamt im PlusAm US 30 führte Amgen mit einem Plus von 1,69 Prozent. Boeing legten um 1,35 Prozent zu, Merck & Co um 1,30 Prozent. Auch die ausgewiesenen Flopwerte lagen damit im positiven Bereich: Boeing und Merck & Co rangierten mit 1,35 beziehungsweise 1,30 Prozent vor Caterpillar mit 1,27 Prozent. Zwischen dem höchsten und dem niedrigsten genannten Wert lagen lediglich 0,42 Prozentpunkte. Boeing und Merck & Co erscheinen dabei sowohl in der Top- als auch in der Flopwertung.
US 500: Intel mit kräftigem KurssprungIm US 500 setzte sich Intel mit einem Plus von 14,29 Prozent deutlich an die Spitze. Akamai Technologies gewannen 10,16 Prozent, Moderna stiegen um 10,14 Prozent. Die schwächsten der aufgeführten Werte lagen ebenfalls im Plus: Avery Dennison legten um 1,32 Prozent zu, Merck & Co und Boston Properties jeweils um 1,30 Prozent. Der Abstand zwischen Intel und dem niedrigsten genannten Wert betrug 12,99 Prozentpunkte.
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