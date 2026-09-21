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    Besonders beachtet!

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    Elmos Semiconductor Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 21.09.2026

    Am 21.09.2026 ist die Elmos Semiconductor Aktie, bisher, um +6,12 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Elmos Semiconductor Aktie.

    Besonders beachtet! - Elmos Semiconductor Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 21.09.2026
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Elmos Semiconductor Aktie am 21.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Elmos Semiconductor Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,12 % im Plus. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

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    Der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -22,01 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um +5,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,10 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Elmos Semiconductor eine positive Entwicklung von +45,77 % erlebt.

    Während Elmos Semiconductor heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,41 %. Damit gehört Elmos Semiconductor heute zu den auffälligeren Werten.

    Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,34 %
    1 Monat +9,10 %
    3 Monate -22,01 %
    1 Jahr +73,07 %
    Stand: 21.09.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Es gibt 17 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,57 Mrd.EUR € wert.

    Tech-Rally treibt DAX & US‑Börsen an: Intel und Infineon glänzen


    Technologieaktien ziehen die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks nach oben – von DAX bis US 500 dominieren Wachstumswerte das heutige Kursgeschehen.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 21.09.2026 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 21.09. - SE 30 stark +1,70 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,47 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +3,74 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +1,97 %. ON Semiconductor legt um +0,87 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +0,47 %.

    Elmos Semiconductor Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Elmos Semiconductor Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Elmos Semiconductor Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Elmos Semiconductor

    +6,40 %
    +5,94 %
    +9,18 %
    -22,34 %
    +73,99 %
    +135,55 %
    +258,53 %
    +964,56 %
    +564,89 %
    ISIN:DE0005677108WKN:567710
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