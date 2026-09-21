Elmos Semiconductor Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 21.09.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Elmos Semiconductor Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,12 % im Plus. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -22,01 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um +5,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,10 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Elmos Semiconductor eine positive Entwicklung von +45,77 % erlebt.

Während Elmos Semiconductor heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,41 %. Damit gehört Elmos Semiconductor heute zu den auffälligeren Werten.

Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,34 % 1 Monat +9,10 % 3 Monate -22,01 % 1 Jahr +73,07 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Stand: 21.09.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 17 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,57 Mrd.EUR € wert.

Technologieaktien ziehen die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks nach oben – von DAX bis US 500 dominieren Wachstumswerte das heutige Kursgeschehen.

Top- und Flop-Aktien am 21.09.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,47 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +3,74 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +1,97 %. ON Semiconductor legt um +0,87 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +0,47 %.

Elmos Semiconductor Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Elmos Semiconductor Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Elmos Semiconductor Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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