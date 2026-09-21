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    Bayer-Konkurrentin Roche erhält EU-Zulassung für Augenmittel Susvimo

    Für Sie zusammengefasst
    • Roche erhält EU-Zulassung für Susvimo gegen nAMD
    • Implantat Contivue gibt das Medikament kontinuierlich ab
    • Zwei Nachfüllungen jährlich ersetzen monatliche Spritzen
    Bayer-Konkurrentin Roche erhält EU-Zulassung für Augenmittel Susvimo
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Roche kann das Medikament Susvimo zur Behandlung der feuchten Makuladegeneration (nAMD) in der EU verkaufen. Die Europäische Kommission habe das Mittel gegen diese fortgeschrittene Form einer Augenerkrankung, die zu schwerem Sehverlust führen kann, zugelassen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

    Susvimo wird über ein Implantat namens Contivue verabreicht, das einmalig ins Auge eingesetzt wird und das Medikament kontinuierlich abgibt. Mit nur zwei Nachfüllungen pro Jahr können Patienten ihre Sehkraft erhalten. Das entspreche einer deutlichen Entlastung gegenüber den bisher üblichen monatlichen Spritzen ins Auge, hieß es von Roche.

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    Susvimo ist bereits in den USA, der Schweiz und Thailand zugelassen./mis/AWP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 49,00 auf Tradegate (21. September 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -6,18 %/+42,77 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer als spekulative Erholungsstory: Charttechnisch wird weiteres Aufwärtspotenzial gesehen, während die Aktie am Widerstand bei 50 Euro kämpft. Nach einer Genehmigung des 7,25-Mrd.-Dollar-Roundup-Vergleichs und sinkender Rechtsunsicherheit halten Nutzer 55 bis 65 Euro für realistisch. Positiv bewertet werden die FDA-Zulassung von Kerendia, die Crop-Science-Pipeline und Pharmaprojekte; Schulden- und Zinsabbau gelten als entscheidend.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

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