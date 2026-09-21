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    Vor Treffen mit Trump

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    Selenskyj für begrenzte Waffenruhe

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj weist US-Kritik an Angriffen zurück
    • Selenskyj schlägt begrenzte Waffenruhe vor
    • Treffen mit Trump in New York ist geplant
    Vor Treffen mit Trump - Selenskyj für begrenzte Waffenruhe
    Foto: Jan Woitas - dpa

    KIEW (dpa-AFX) - Vor einem in New York geplanten Treffen mit US-Präsident Donald Trump weist der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj US-Kritik an Angriffen auf die russische Ölindustrie zurück. Er erneuerte dagegen seinen Vorschlag einer begrenzten Waffenruhe: "Der ukrainische Energiesektor, kritische Infrastruktur und unsere Lebensmittelexporte dürfen keine Ziele mehr für Russland sein, und das wird zu entsprechenden Deeskalationsschritten von unserer Seite führen", schrieb Selenskyj auf der Plattform X.

    Am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen ist an diesem Dienstag Berichten zufolge ein Treffen von Trump und Selenskyj verabredet. Trump hatte in einem Post auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass Russland im Krieg die Kontrolle über seine Dieselölindustrie verloren habe. Ein großer Teil der Raffinerien sei gesprengt worden und zumindest vorübergehend außer Betrieb. "Dieser lächerliche und endlose Krieg mit der Ukraine muss beendet werden", schrieb er weiter. Dieser Forderung pflichtete Selenskyj bei.

    Schon vor mehr als einer Woche hatte Trump Selenskyj dazu aufgerufen, Angriffe auf russische Raffinerien einzustellen und ihn für eine weltweite Dieselknappheit verantwortlich gemacht. Allerdings wirkt sich besonders der Krieg zwischen der USA und dem Iran auf den globalen Ölmarkt aus./ksr/DP/mis






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