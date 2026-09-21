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    IT-Sicherheit heiß begehrt

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    Secunet zündet den Turbo: Aktie legt 7 Prozent zu

    Secunet nimmt Fahrt auf: Die Aktie klettert am Montag um mehr als 7 Prozent und erreicht den höchsten Stand seit Februar. Der jüngste Hackerangriff auf die Berliner Verwaltung liefert zusätzlichen Rückenwind.

    Für Sie zusammengefasst
    IT-Sicherheit heiß begehrt - Secunet zündet den Turbo: Aktie legt 7 Prozent zu
    Foto: Nicolas Armer - dpa

    Die Aktie von IT-Dienstleister Secunet hat am Montag kräftig angezogen. Nach einem starken Wochenstart stand die Aktie zum DAX-Schluss mit 218,50 Euro mehr als 7 Prozent im Plus. Das ist der höchste Stand seit Februar. Die steile Erholung der vergangenen Tage setzt sich damit fort. Innerhalb des vergangenen Monats hat die Aktie mehr als 21 Prozent gewonnen.

    Zu Jahresbeginn sah es noch ganz anders aus. Am Hoch des Jahres 2025 bei 246 Euro war der Titel gescheitert, es folgte ein herber Rückschlag. Bis Ende März war die Aktie auf 152,80 Euro abgerutscht.

    Seit Ende Juli läuft nun eine Erholung, die von dieser Schwäche nichts mehr wissen will. Seit Monatsbeginn gab es dabei zwei starke Kaufsignale und der Kurs konnte gleich mehrerer Aufwärtstrendlinien knacken. 

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    ISIN:DE0007276503WKN:727650
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    Rückenwind gibt es auch von der Nachrichtenlage. Der jüngste Hackerangriff auf die Berliner Verwaltung hat vor Augen geführt, dass mehr Geld in Cybersicherheit fließen muss. Secunet gilt als deutscher Platzhirsch bei entsprechenden Lösungen und dürfte von der regen Nachfrage profitieren. Sie speist sich aus dem Streben nach digitaler Souveränität, dem Schutz vor Cyberbedrohungen und dem wachsenden Bedarf in Verteidigung und innerer Sicherheit.

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    Die Analysten von mwb research sehen darin Rückenwind für die Nachfrage, aber keinen kurzfristigen Ergebnistreiber. In ihrer Studie vom 8. September bestätigten sie die Einstufung auf Halten und das Kursziel von 210 Euro.

    Damals notierte die Aktie noch knapp unter 200 Euro, inzwischen liegt sie klar darüber. Die Prognosen blieben unverändert: Für 2026 erwarten die Experten einen Umsatz von 504,7 Millionen Euro, ein Plus von 10 Prozent, bei einem Gewinn je Aktie von 6,21 Euro. Auftragseingang und Auftragsbestand bezeichnen sie als stark, der Bestand liege auf Rekordniveau.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,81 % und einem Kurs von 219,5EUR auf Tradegate (21. September 2026, 18:51 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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