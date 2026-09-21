United Parcel Service Registered (B) Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 21.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die United Parcel Service Registered (B) Aktie. Mit einer Performance von -4,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,15 %, geht es heute bei der United Parcel Service Registered (B) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

United Parcel Service (UPS) ist ein globaler Paket- und Logistikdienstleister mit Fokus auf Expresszustellung, Fracht und Supply-Chain-Lösungen. Starke Stellung im US-Heimatmarkt, weltweit Top-Player. Hauptkonkurrenten: FedEx, DHL, USPS, Amazon Logistics. Stärken: dichtes Zustellnetz, hohe Zustellzuverlässigkeit, integrierte IT- und Tracking-Systeme, starke B2B-Kundenbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die United Parcel Service Registered (B) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -10,11 % hinnehmen.

Auf Wochensicht hat die United Parcel Service Registered (B) Aktie damit -4,51 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,88 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +1,69 % gewonnen.

Während United Parcel Service Registered (B) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,40 %.

United Parcel Service Registered (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,51 % 1 Monat -5,88 % 3 Monate -10,11 % 1 Jahr +20,41 %

Informationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie

Stand: 21.09.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 749 Mio. United Parcel Service Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,17 Mrd.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

DHL Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,43 %. Fedex notiert im Minus, mit -3,71 %. Koninklijke Vopak notiert im Plus, mit +0,29 %.

United Parcel Service Registered (B) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die United Parcel Service Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Parcel Service Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.