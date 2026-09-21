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    VW-Markenchef kündigt Tempo bei laufendem Sparprogramm an

    Für Sie zusammengefasst
    • VW verschärft Sparprogramm und handelt schneller
    • In Deutschland sollen bis 2030 35.000 Stellen wegfallen
    • Mehr E-Autos, weniger Verbrenner in Wolfsburg
    VW-Markenchef kündigt Tempo bei laufendem Sparprogramm an
    Foto: Ole Spata - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - VW will beim laufenden Sparprogramm der Kernmarke die Schlagzahl erhöhen. "Wir haben absolut keine Zeit zu verlieren und werden deshalb in unserem Performance-Programm nochmal deutlich nachlegen", sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg. Er hätte sich gewünscht, dass die 2024 vereinbarten Maßnahmen bereits ausreichten. Wegschauen löse aber keine Probleme. "Über das Wie werden wir jetzt mit der Mitbestimmung sprechen".

    Die Einigung Ende 2024 hatte demnach drei Prioritäten: Überkapazitäten an deutschen Standorten sollten abgebaut, die Arbeitskosten gesenkt und die Entwicklungskosten auf ein wettbewerbsfähiges Niveau gebracht werden. "In der Marke Volkswagen sind wir gut vorangekommen", sagte Schäfer. Beim Personalabbau seien beispielsweise gut 16.300 Austritte in Deutschland vollzogen und insgesamt knapp 28.800 bis 2030 fest vereinbart. Das Ziel der Kernmarke in Deutschland liegt bei 35.000 Stellen weniger bis 2030.

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    Cavallo: Zeichen stehen auf Sturm

    Betriebsratschefin Daniela Cavallo geht davon aus, dass die Sparbemühungen noch heftiger werden. "Auf der betrieblichen Ebene wird uns die Sparwut des Unternehmens die kommenden Wochen an allen Ecken und Enden begegnen. Noch mehr als ohnehin schon, fürchte ich", sagte Cavallo nach Angaben aus Teilnehmerkreisen bei der Betriebsversammlung. Die Zeichen stünden auf Sturm. "Und der wird kein Kleiner."

    Cavallo räumte aber auch ein: So wie es jetzt laufe, könne es nicht weitergehen. "Der Großteil unserer bisherigen Gewinnkraft ist futsch. Das ist die nackte Wahrheit." Europas Automobilindustrie werde sich massiv neu ordnen. "Es werden traditionsreiche Hersteller auf der Strecke bleiben. Andere werden fusionieren müssen. Und wiederum andere werden Allianzen bilden müssen, an die sie früher nie gedacht hätten." Die Frage sei nicht, ob neue Lasten auf die Beschäftigten zukämen, sondern nur noch, wie es gelinge, diese fair zu verteilen und eine Schieflage zuungunsten der Belegschaft abzuwehren.

    "Plant der Vorstand betriebsbedingte Kündigungen?"

    Cavallo thematisierte nach dpa-Informationen auch die Pläne des Vorstands um VW-Chef Oliver Blume, nochmals etwa 50.000 Stellen weltweit abbauen zu wollen, davon etwa die Hälfte konzernweit in Deutschland. Fraglich sei, ob sich ein derart ausgeweiteter Stellenabbau noch sozialverträglich umsetzen lasse. Über Altersteilzeit und Aufhebungsverträge allein werde dies nicht gelingen. "Plant der Vorstand betriebsbedingte Kündigungen? Und selbst wenn: Wie will er die denn durchsetzen?". Die Beschäftigungssicherung bei der Volkswagen AG gilt demnach bis Ende 2030. Diese sei unkündbar.

    Sonderschichten für Verbrenner gestrichen

    VW hatte jüngst seine Gewinnprognose kassiert - und das unter anderem mit Milliarden-Abschreibungen auf Porsche, Problemen in China und der höheren E-Auto-Nachfrage begründet. Mit diesen verdient der Konzern weniger als mit vergleichbaren Verbrenner-Modellen. Marken-Vertriebschef Martin Sander zufolge sind E-Autos besonders in Deutschland und Europa gefragt - unter anderem wegen der hohen Spritpreise, verbesserter Ladeinfrastruktur und preisgünstiger Einstiegsmodelle. Zugleich gehe die Nachfrage nach Verbrenner-Autos zurück. Das sei ein wichtiger Wendepunkt.

    "Auf diese veränderte Marktsituation reagieren wir flexibel und passen unsere Produktionsprogramme in den Werken entsprechend an", sagte Sander. Nach dpa-Informationen fallen im Stammwerk in Wolfsburg, wo unter anderem die Verbrenner Tiguan und der Golf gebaut werden, geplante Sonderschichten weg. In Werken, die wie Emden auf Elektromobilität ausgerichtet sind, soll die Produktion hingegen hochgefahren werden./jwe/DP/mis

    Volkswagen (VW) Vz

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 75,16 auf Tradegate (21. September 2026, 19:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -2,98 %/+59,49 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Gewinnwarnung und mögliche weitere Kursrückgänge. Einige halten VW trotz der Belastungen für deutlich unterbewertet und verweisen auf ein angehobenes Porsche-Kursziel sowie mögliche spätere Kaufempfehlungen. Fundamental kritisiert werden die verspätete SSP-Plattform (erst 2029), der Rückstand bei Elektroautos, drohende Marktanteilsverluste an BMW und zu hohe Kosten. Andere betonen, dass VW weiterhin Gewinne erzielt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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    dpa-AFX
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