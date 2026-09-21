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    Osisko Gold kündigt geplante Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar an zur Refinanzierung der Projektfinanzierungsfazilität für das Appian-Projekt und zur Förderung des Cariboo-Goldprojekts

    Osisko Gold kündigt geplante Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar an zur Refinanzierung der Projektfinanzierungsfazilität für das Appian-Projekt und zur Förderung des Cariboo-Goldprojekts
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Toronto, Ontario, 21. September 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) („Osisko Gold“ oder das „Unternehmen“) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold- ... gibt seine Absicht bekannt, vorrangig besicherte Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennwert von 500 Millionen US-Dollar und Fälligkeit im Jahr 2031 (die „Schuldverschreibungen“) anzubieten und zu verkaufen, um seine bestehende vorrangig besicherte Projektkreditfazilität mit Mitteln, die von Appian Capital Advisory Limited verwaltet werden (die „Appian-Kreditfazilität“), zu refinanzieren und den Bau des Cariboo-Goldprojekts in British Columbia, Kanada (das „Cariboo-Goldprojekt“), voranzutreiben, vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Bedingungen (das „Angebot“).

     

    Die Schuldverschreibungen werden vollständig und bedingungslos von bestimmten Tochtergesellschaften des Unternehmens garantiert, zu denen zum Zeitpunkt des Abschlusses voraussichtlich Barkerville Gold Mines Ltd. gehören wird, der Tochtergesellschaft des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Cariboo-Gold-Projekt, und werden durch ein vorrangiges Pfandrecht an den Vermögenswerten des Unternehmens und jedes Bürgen gesichert, einschließlich der Beteiligungen, die das Unternehmen und jeder Bürge an ihren jeweiligen Tochtergesellschaften halten, des Zinsrücklagenkontos und des Auszahlungskontos, wie hierin beschrieben, sowie des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. Der Gesamtnennbetrag, der Zinssatz und sonstige Bedingungen der Schuldverschreibungen werden bei der Preisgestaltung festgelegt und hängen von den Marktbedingungen und anderen Faktoren ab.

     

    Osisko Gold beabsichtigt, den gesamten Nettoerlös aus dem Angebot nach Abzug der Rabatte und Provisionen der Erstkäufer sowie der geschätzten Emissionskosten zu verwenden, um

     

    • alle ausstehenden Beträge im Rahmen der Appian-Kreditfazilität zurückzuzahlen und alle Verpflichtungen daraus zu beenden, wobei hierfür etwa 120,9 Millionen US-Dollar des Nettoerlöses aus diesem Emissionsangebot verwendet werden sollen;
    •  ein gesondertes Zinsrücklagenkonto in Höhe der ersten fünf Zinszahlungen auf die Schuldverschreibungen zu finanzieren; und
    •  mit dem verbleibenden Nettoerlös ein gesondertes Auszahlungskonto zu finanzieren, dessen Mittel für die Weiterentwicklung des Cariboo-Goldprojekts verwendet werden sollen.

     

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    Osisko Gold kündigt geplante Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar an zur Refinanzierung der Projektfinanzierungsfazilität für das Appian-Projekt und zur Förderung des Cariboo-Goldprojekts OGG_21-09-2026_DEPRcomToronto, Ontario, 21. September 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) („Osisko Gold“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ – gibt …
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