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    Marktgeflüster

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    Aktien-Rally: Luftnummer - oder Geheimabsprache mit China wegen Iran?

    Das hoffen die Märkte scheinbar, und schicken den Ölpreis nach unten - aber es spricht sachlich nicht gerade viel dafür, dass bald der "ewige Friede" mit dem Iran herrschen wird!

    Erstaunliche Aktien-Rally: ist das eine Luftnummer - oder wissen da manche mehr, etwa eine Geheimabsprache zwischen der Trump-Regierung und China in Sachen Iran? Das hoffen die Märkte scheinbar, und schicken den Ölpreis nach unten - aber es spricht sachlich nicht gerade viel dafür, dass bald der "ewige Friede" mit dem Iran herrschen wird! Dabei war die Nachrichten-Lage über das Wochenende nicht gerade gut - so etwa die erneute Verschiebung des Börsengangs von Anthropic oder der Bericht über die massiven Verluste von OpenAI bis ins Jahr 2030. Oder die Frage, ob Trump die Huthis bombardieren wird: er scheint sich nun erst einmal dagegen entschieden zu haben - was für Saudi-Arabien schlecht ist und die Energiekrise noch weiter verschärft. Der Nasdaq ist seit Mittwoch Abend (nach der Pressekonferenz von Fed-Chef Warsh) knapp 1600 Punkte gestiegen und nun kurzfristig stark überkauft..

     

    Das Video "Aktien-Rally: Luftnummer - oder Geheimabsprache mit China wegen Iran?" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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