Aktien-Rally: Luftnummer - oder Geheimabsprache mit China wegen Iran?

Erstaunliche Aktien-Rally: ist das eine Luftnummer - oder wissen da manche mehr, etwa eine Geheimabsprache zwischen der Trump-Regierung und China in Sachen Iran? Das hoffen die Märkte scheinbar, und schicken den Ölpreis nach unten - aber es spricht sachlich nicht gerade viel dafür, dass bald der "ewige Friede" mit dem Iran herrschen wird! Dabei war die Nachrichten-Lage über das Wochenende nicht gerade gut - so etwa die erneute Verschiebung des Börsengangs von Anthropic oder der Bericht über die massiven Verluste von OpenAI bis ins Jahr 2030. Oder die Frage, ob Trump die Huthis bombardieren wird: er scheint sich nun erst einmal dagegen entschieden zu haben - was für Saudi-Arabien schlecht ist und die Energiekrise noch weiter verschärft. Der Nasdaq ist seit Mittwoch Abend (nach der Pressekonferenz von Fed-Chef Warsh) knapp 1600 Punkte gestiegen und nun kurzfristig stark überkauft..

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