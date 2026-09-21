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    Paramount einig mit klagenden Bundesstaaten zu Warner-Kauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Paramount räumt zentrale Hürde für Übernahme aus
    • Einigung mit US-Bundesstaaten verhindert Klage
    • 110-Milliarden-Dollar-Deal wird nicht blockiert
    Paramount einig mit klagenden Bundesstaaten zu Warner-Kauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LOS ANGELES (dpa-AFX) - Der Hollywood-Konzern Paramount hat eine zentrale Hürde für die Übernahme des Rivalen Warner Brothers ausgeräumt. Paramount einigte sich mit US-Bundesstaaten, die den über 110 Milliarden Dollar schweren Deal mit einer Klage blockieren wollten, wie der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta mitteilte./so/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie

    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,94 % und einem Kurs von 26,87 auf Tradegate (21. September 2026, 19:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.






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