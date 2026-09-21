Börsen Update USA - 21.09. - US Tech 100 stark +2,66 %

Der US 30 steht bei 52.016,06 PKT und gewinnt bisher +0,63 %.

Top-Werte: Amgen +2,22 %, NVIDIA +2,22 %, Merck & Co +2,20 %, Nike (B) +1,80 %, Coca-Cola -0,41 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -3,54 %, Verizon Communications -0,48 %, Travelers Companies -0,44 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.407,92 PKT und steigt um +2,66 %.

Top-Werte: Arm Holdings +15,85 %, Intel +12,56 %, Meta Platforms (A) +11,38 %, Astera Labs +11,01 %, Advanced Micro Devices +9,86 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -3,19 %, CSX -2,34 %, Paccar -2,29 %, Diamondback Energy -1,95 %, O'Reilly Automotive -1,41 %

Der US 500 steht aktuell (19:59:28) bei 7.758,21 PKT und steigt um +1,47 %.

Top-Werte: Moderna +13,15 %, Intel +12,56 %, Meta Platforms (A) +11,38 %, Akamai Technologies +11,33 %, Advanced Micro Devices +9,86 %

Flop-Werte: Paramount Skydance Corporations Registered (B) -5,33 %, United Parcel Service Registered (B) -4,74 %, Accenture Registered (A) -3,66 %, Fedex -3,66 %, HP -3,63 %

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