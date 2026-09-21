Moderna Aktie weiter im Aufwärtstrend - +13,15 % - 21.09.2026

Die Anleger von Moderna dürfen sich über ein Kursplus von +13,15 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 151,62€. Die Moderna Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,12 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 151,62€. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Moderna investiert war, konnte einen Gewinn von +144,20 % verbuchen.

Auf Wochensicht steht bei der Moderna Aktie damit ein Gewinn von +23,76 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,25 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +431,94 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um +1,47 %. Moderna entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +23,76 % 1 Monat +35,25 % 3 Monate +144,20 % 1 Jahr +528,72 %

Informationen zur Moderna Aktie

Stand: 21.09.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,12 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Technologieaktien ziehen die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks nach oben – von DAX bis US 500 dominieren Wachstumswerte das heutige Kursgeschehen.

Phase 3 data for intismeran autogene in the adjuvant treatment of patients with resected stage IIB-IV melanoma selected for presentation at a Presidential SymposiumModerna to host an investor event via webcast on Saturday, October 24, at 7:00 PM …

So schlagen sich die Wettbewerber von Moderna

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,69 %. Sanofi notiert im Plus, mit +0,66 %. Novavax notiert im Plus, mit +5,01 %. BioNTech legt um +2,15 % zu

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Moderna Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Moderna Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.