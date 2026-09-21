JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing vor Zahlen zum dritten Quartal von 295 auf 265 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sheila Kahyaoglu begründete die Zielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer "angepassten Messlatte" für den Free Cashflow des Flugzeugbauers. Sie geht kurzfristig davon aus, dass die Amerikaner ihre Lagerbestände nur verhalten reduzieren können./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 175,3EUR auf Tradegate (21. September 2026, 20:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 295

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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