Aktien New York
Erholung dank Ölpreisrückgang - Nasdaq 100 auf Dreimonatshoch
- US-Börsen steigen dank Diplomatie und Ölpreisen
- KI-Aktien treiben Nasdaq auf Dreimonatshoch
- Meta, ARM und Intel profitieren besonders stark
NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt und weiter sinkenden Ölpreisen haben die US-Aktienmärkte am Montag deutlich zugelegt. Die weitaus stärksten Kursgewinne verbuchten Aktien im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI).
Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,7 Prozent auf 52.035 Punkte, nachdem er in der Vorwoche 1,7 Prozent verloren hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann am Montag 1,5 Prozent auf 7.763 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,6 Prozent auf 30.424 Punkte auf den höchsten Stand seit drei Monaten nach oben.
Die nachgebenden Ölpreise dämpften die jüngsten Inflationssorgen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November fiel zwischenzeitlich unter die Marke von 100 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem 9. September. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Fox News mitgeteilt, er wäre am Rande der UN-Generalversammlung, die am Dienstag beginnt, "wahrscheinlich" bereit zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian. Auch das für Mittwoch erwartete Gipfeltreffen zwischen Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nährte Spekulationen auf eine Lösung der Nahost-Konflikte.
Bei dem Treffen soll es auch um das KI-Thema gehen, was die US-Profiteure dieses Megatrends wieder antreibt. Man habe den Chinesen einen Mechanismus vorgeschlagen, um den Austausch wichtiger Informationen zur KI-Entwicklung sicherzustellen, sagte US-Finanzminister Scott Bessent. "Wir wollen eine gemeinsame Vision hinsichtlich gemeinsamer Ziele und gemeinsamer Bedrohungen." Gefragt sind Tech-Aktien auch, weil Trump trotz der zuletzt gewachsenen Warnungen vor existenziellen KI-Risiken daran festhalten will, die Entwicklung der Technologie in den USA weiter zu beschleunigen.
Zudem profitierten KI-Werte - angeführt von einer Kursrally bei Meta und führenden Halbleiterwerten - auch von der zunehmenden Erkenntnis, dass die verbraucherorientierte "agentische" KI nun endgültig vor dem Durchbruch im Massenmarkt stehen könnte. Bei Meta sind die Anleger vor allem für das KI-Agentenprodukt "Muse" optimistisch, das diesen Monat eingeführt wurde. Die Meta-Aktie stieg auf den höchsten Stand seit elf Monaten und notierte zuletzt 11,5 Prozent im Plus. Die Papiere von ARM Holdings und Intel verbuchten Kursaufschläge von 16 und 12 Prozent.
Papiere von Accenture folgten der KI-Rally mit einem Anstieg von 2,8 Prozent. Der KI-Plattformanbieter Anthropic schloss eine Partnerschaft mit dem Technologie-Beratungsunternehmen, um die Sicherheit seiner hochentwickelten Modelle zu testen.
Aktien aus dem Bereich der Kryptowährungen profitierten davon, dass der Bitcoin seinen höchsten Stand seit Januar erreicht hatte. So stiegen die Anteilsscheine des Kryptoinvestors Strategy und der Handelsplattform Coinbase um 7,5 beziehungsweise 4,7 Prozent.
Kursaufschläge von 11,1 respektive 2,9 Prozent verzeichneten die Titel von Warner Bros. Discovery und Paramount Skydance . Der Unterhaltungskonzern Paramount räumte eine zentrale Hürde für die Übernahme des Hollywood-Rivalen Warner Brothers aus. Paramount einigte sich mit mehreren US-Bundesstaaten, die den mehr als 110 Milliarden Dollar schweren Deal mit einer Klage blockieren wollten. Die Einigung sehe unter anderem vor, dass der fusionierte Konzern mehr Geld in den USA und speziell in Hollywood investieren werde, sagte der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta.
Die Anteilsscheine von UPS büßten 4,6 Prozent ein. Zuvor hatte die Bank of America (BofA) ihr Kursziel für die Aktien des Logistikkonzerns reduziert. BofA-Analyst Ken Hoexter hatte zudem seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Jahr 2026 gesenkt./edh/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie
Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,25 % und einem Kurs von 106,1 auf Tradegate (21. September 2026, 20:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
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