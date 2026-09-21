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    SHEIN erweitert die Zusammenarbeit mit dem EU-Projekt SPEAC im Bereich Compliance-Schulungen

    • Die bevorstehende Compliance-Schulung wird gemeinsam von SPEAC und SHEIN durchgeführt und konzentriert sich auf die EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR)
    • Weitere Schulungen, die für den Rest des Jahres 2026 geplant sind, werden im Rahmen des jährlichen Kooperationsplans für Schulungen acht weitere Schlüsselbereiche abdecken

    DUBLIN, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Im Laufe der Jahre hat SHEIN eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem SPEAC-Projekt, einer von der EU finanzierten Initiative, aufgebaut, um die Reihe gemeinsam durchgeführter Compliance-Schulungen für Verkäufer auf dem SHEIN-Marktplatz zu den wichtigsten regulatorischen Anforderungen der Europäischen Union (EU) fortzusetzen. 2026 planen SPEAC und SHEIN die Organisation von neun Schulungsveranstaltungen zu zentralen Themen wie dem digitalen Produktpass (DPP) sowie verbotenen Stoffen in Textilien, Bekleidung, Schmuck und chemischen Produkten.

    SHEIN x SPEAC Logos

    Die erste Online-Schulung, die am 21. September stattfindet, ist die dritte gemeinsam von SPEAC und SHEIN durchgeführte Compliance-Schulung und konzentriert sich auf die EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR). Die beiden vorangegangenen Schulungen fanden 2025 statt und behandelten die EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit für Konsumgüter sowie Compliance-Vorschriften und Branchenstandards für den Verkauf von Elektronikprodukten in der EU.

    Die Schulung zur Einhaltung der PPWR wird von Dr. Liu Kaiming, einem führenden Experten von SPEAC, geleitet und behandelt den regulatorischen Hintergrund, die wichtigsten Verpflichtungen, Wege zur Einhaltung der Vorschriften sowie praktische Umsetzungshinweise zur PPWR, die am 12. August 2026 in Kraft getreten ist. Die Schulung soll den auf dem SHEIN-Marktplatz tätigen Verkäufern in der EU helfen, die Verordnung und die Anforderungen an Verpackungsabfälle besser zu verstehen, darunter Recyclingfähigkeit, Rückverfolgbarkeit, Kennzeichnung und die Reduzierung von Verpackungsabfällen.

    Durch diese Initiative können die Marktplatzverkäufer von SHEIN die spezifischen europäischen Anforderungen an Produktsicherheit und Verbraucherschutz besser verstehen und regulatorische Verpflichtungen in praktische Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften umsetzen. Diese auf Verkäufer ausgerichteten Initiativen ergänzen die eigenen Compliance-Verpflichtungen und Investitionen von SHEIN als EU-Online-Marktplatz gemäß den geltenden Vorschriften, darunter die Allgemeine Produktsicherheitsverordnung und das Gesetz über digitale Dienste.

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    PR Newswire (dt.)
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