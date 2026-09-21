DGB-Chefin will Wachstumsagenda und aktive Industriepolitik

BERLIN (dpa-AFX) - DGB-Chefin Yasmin Fahimi hat die Bundesregierung nach den Landtagswahlen aufgefordert, sich bei den Reformen auf eine Stärkung der Wirtschaft zu konzentrieren. "Wir reden jeden Tag über Sozialkürzungen, aber wir brauchen eine nachhaltige Wachstumsagenda und eine aktive Industriepolitik. Stattdessen signalisiert die Politik, dass man die Wirtschaft stärken könnte, indem man Sozialleistungen kürzt und Arbeitsrechte beschneidet", sagte Fahimi in einem "ZDF spezial" nach den Wahlen in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern.

Zu einem für Samstag geplanten bundesweiten Protesttag sagte sie, Sozialleistungen und Arbeitsrechte seien "kein Geschenk der Politik, sondern das ist hart verdient, und deswegen gehen wir dafür auf die Straße". Sie erklärte: "Wir lassen uns unsere Errungenschaften nicht einfach mal so eben vom Tisch wischen."