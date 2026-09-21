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    Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie sinkt rapide - -8,12 % - 21.09.2026

    Kursbewegung von -8,12 % bei Paramount Skydance Corporations Registered (B) am 21.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie sinkt rapide - -8,12 % - 21.09.2026

    Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.09.2026

    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie notiert aktuell bei 8,8385 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,12 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,7815  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,08 %, geht es heute bei der Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Paramount Skydance Corporations Registered (B) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,39 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie damit um -3,68 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Paramount Skydance Corporations Registered (B) -17,31 % verloren.

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    Während Paramount Skydance Corporations Registered (B) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,65 %.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,68 %
    1 Monat -0,59 %
    3 Monate +14,39 %
    1 Jahr -41,59 %
    Stand: 21.09.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,60 Mrd.EUR € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Paramount Skydance Corporations Registered (B)

    -0,87 %
    -1,20 %
    +13,85 %
    +15,62 %
    -42,69 %
    -31,30 %
    ISIN:US69932A2042WKN:A412AL
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