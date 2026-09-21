Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie sinkt rapide - -8,12 % - 21.09.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Paramount Skydance Corporations Registered (B) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,39 % bestehen.

Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie notiert aktuell bei 8,8385€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,12 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,7815 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,08 %, geht es heute bei der Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie damit um -3,68 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Paramount Skydance Corporations Registered (B) -17,31 % verloren.

Während Paramount Skydance Corporations Registered (B) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,65 %.

Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,68 % 1 Monat -0,59 % 3 Monate +14,39 % 1 Jahr -41,59 %

Informationen zur Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie

Stand: 21.09.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,60 Mrd.EUR € wert.

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Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,27 %. Netflix notiert im Plus, mit +2,82 %. Walt Disney notiert im Plus, mit +1,60 %. Comcast (A) legt um +1,48 % zu

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.