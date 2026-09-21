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    AKTIE IM FOKUS

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    Meta auf Elfmonatshoch - Starker Start für KI-Agent Muse

    Für Sie zusammengefasst
    • Meta-Aktien steigen nach erfolgreichem Muse-Start
    • Muse führt US-App-Charts bei Apple und Google an
    • ARM, Intel und AMD profitieren mit Kursgewinnen
    AKTIE IM FOKUS - Meta auf Elfmonatshoch - Starker Start für KI-Agent Muse
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Meta haben am Montag massiv von einer offenbar erfolgreichen Markteinführung ihres KI-Assistenten Muse profitiert. Die Papiere des Facebook-Mutterkonzerns stiegen auf den höchsten Stand seit elf Monaten und notierten zuletzt 12,2 Prozent im Plus bei 747 US-Dollar.

    Muse katapultierte sich an die Spitze der Charts für mobile Apps in den USA - ein Zeichen dafür, dass das Meta auf dem zunehmend umkämpften Markt für KI-Assistenten für Endverbraucher an Boden gewinnt. Nur wenige Tage nach seiner Markteinführung steht Muse auf Platz 1 der kostenlosen Apps im US-App Store von Apple sowie im Play Store von Google .

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    Dies kurbelte auch die Aktienkurse einiger wichtiger Zulieferer von Meta an, insbesondere jene der Hersteller von Mikroprozessoren. So verbuchten die Titel von ARM Holdings , Intel und AMD Kursaufschläge zwischen 9 und 16 Prozent./edh/nas

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,41 % und einem Kurs von 533,1 auf Tradegate (21. September 2026, 21:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 429,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +22,40 %/+43,71 % bedeutet.





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