Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 21.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.09.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Merck & Co
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 2
Performance 1M: +0,32 %
Performance 1M: +0,32 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,36 %
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 3
Performance 1M: +4,13 %
Performance 1M: +4,13 %
? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias mögliche Absatzverdopplung und starkes Umsatz- sowie Gewinnwachstum. Als Begrenzungen gelten HBM-Speicher und CoWoS-Kapazitäten; steigende Speicherkosten könnten die Margen vorübergehend drücken. Zugleich wird die Aktie bei einem genannten Forward-KGV von rund 13 als günstig bewertet. Diskutiert werden außerdem die jüngste Kursschwäche, mögliche weitere Rückgänge, Nachkäufe und erhöhte Volatilität im Umfeld von Fed-Entscheidungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Amgen
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 4
Performance 1M: -8,47 %
Performance 1M: -8,47 %
Amazon
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 5
Performance 1M: -0,13 %
Performance 1M: -0,13 %
? wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons jüngste Kursschwäche, die nach einem Rückgang von rund 2 % auf Wochen- und Monatssicht zuletzt teilweise aufgeholt wurde. Trotz der FTC-Klage wegen mutmaßlich verdeckter Werbeaufschläge sehen Citi und der Analystenkonsens Kaufchancen. Als Fundamentaldaten gelten robuste Werbeerlöse, wachsendes AWS-Geschäft durch KI und starke Cashflows. Diskutiert werden zudem KI-Blasenrisiken und mögliche Gewinnrevisionen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
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