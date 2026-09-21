Aktien mit extremer Performance im US 30 am 21.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias mögliche Absatzverdopplung und starkes Umsatz- sowie Gewinnwachstum. Als Begrenzungen gelten HBM-Speicher und CoWoS-Kapazitäten; steigende Speicherkosten könnten die Margen vorübergehend drücken. Zugleich wird die Aktie bei einem genannten Forward-KGV von rund 13 als günstig bewertet. Diskutiert werden außerdem die jüngste Kursschwäche, mögliche weitere Rückgänge, Nachkäufe und erhöhte Volatilität im Umfeld von Fed-Entscheidungen.