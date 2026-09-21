Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 21.09.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Astera Labs
Tagesperformance: +12,52 %
Tagesperformance: +12,52 %
Platz 2
Performance 1M: +19,32 %
Performance 1M: +19,32 %
Intel
Tagesperformance: +12,30 %
Tagesperformance: +12,30 %
Platz 3
Performance 1M: +37,49 %
Performance 1M: +37,49 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +11,88 %
Tagesperformance: +11,88 %
Platz 4
Performance 1M: +39,35 %
Performance 1M: +39,35 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +11,20 %
Tagesperformance: +11,20 %
Platz 5
Performance 1M: +33,30 %
Performance 1M: +33,30 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +9,82 %
Tagesperformance: +9,82 %
Platz 6
Performance 1M: +53,00 %
Performance 1M: +53,00 %
Qualcomm
Tagesperformance: +8,92 %
Tagesperformance: +8,92 %
Platz 7
Performance 1M: +23,23 %
Performance 1M: +23,23 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +8,30 %
Tagesperformance: +8,30 %
Platz 8
Performance 1M: +2,05 %
Performance 1M: +2,05 %
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: +7,58 %
Tagesperformance: +7,58 %
Platz 9
Performance 1M: -9,91 %
Performance 1M: -9,91 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +6,89 %
Tagesperformance: +6,89 %
Platz 10
Performance 1M: +6,09 %
Performance 1M: +6,09 %
Shopify
Tagesperformance: +6,40 %
Tagesperformance: +6,40 %
Platz 11
Performance 1M: -11,17 %
Performance 1M: -11,17 %
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: +6,05 %
Tagesperformance: +6,05 %
Platz 12
Performance 1M: -6,82 %
Performance 1M: -6,82 %
Lam Research
Tagesperformance: +5,66 %
Tagesperformance: +5,66 %
Platz 13
Performance 1M: -5,29 %
Performance 1M: -5,29 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +5,48 %
Tagesperformance: +5,48 %
Platz 14
Performance 1M: +0,25 %
Performance 1M: +0,25 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +5,27 %
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 15
Performance 1M: +32,99 %
Performance 1M: +32,99 %
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: +5,26 %
Tagesperformance: +5,26 %
Platz 16
Performance 1M: +2,83 %
Performance 1M: +2,83 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Nebius-Aktie, die trotz optimistischer Kursziele bis über 400 US-Dollar kaum reagierte und nach anfänglichen Gewinnen wieder nachgab. Fundamental werden steigende GPU-Cloud-Preise, hohe Nachfrage, volle Auftragsbücher, MLPerf-Spitzenwerte, neue Rechenzentrumskapazitäten und zahlreiche offene Stellen positiv bewertet. Die Einschätzungen reichen von starkem Wachstumspotenzial bis zu hoher Bewertungs- und Risikowarnung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.
Applied Materials
Tagesperformance: +5,17 %
Tagesperformance: +5,17 %
Platz 17
Performance 1M: -8,56 %
Performance 1M: -8,56 %
Synopsys
Tagesperformance: +5,09 %
Tagesperformance: +5,09 %
Platz 18
Performance 1M: -0,88 %
Performance 1M: -0,88 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +5,01 %
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 19
Performance 1M: +11,25 %
Performance 1M: +11,25 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -2,56 %
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 20
Performance 1M: +16,00 %
Performance 1M: +16,00 %
CSX
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 21
Performance 1M: -7,86 %
Performance 1M: -7,86 %
Paccar
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 22
Performance 1M: -10,13 %
Performance 1M: -10,13 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,39 %
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 23
Performance 1M: -9,04 %
Performance 1M: -9,04 %
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