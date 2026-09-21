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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 21.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 21.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    115,43€
    Basispreis
    2,04
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    × 13,62
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    Blatt
    Short
    141,69€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +16,79 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +12,52 %
    Platz 2
    Performance 1M: +19,32 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,52 %.

    Intel
    Tagesperformance: +12,30 %
    Platz 3
    Performance 1M: +37,49 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,30 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +11,88 %
    Platz 4
    Performance 1M: +39,35 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,88 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +11,20 %
    Platz 5
    Performance 1M: +33,30 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,20 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: +9,82 %
    Platz 6
    Performance 1M: +53,00 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,82 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: +8,92 %
    Platz 7
    Performance 1M: +23,23 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,92 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +8,30 %
    Platz 8
    Performance 1M: +2,05 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,30 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +7,58 %
    Platz 9
    Performance 1M: -9,91 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,58 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +6,89 %
    Platz 10
    Performance 1M: +6,09 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,89 %.

    Shopify
    Tagesperformance: +6,40 %
    Platz 11
    Performance 1M: -11,17 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,40 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: +6,05 %
    Platz 12
    Performance 1M: -6,82 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,05 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +5,66 %
    Platz 13
    Performance 1M: -5,29 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,66 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +5,48 %
    Platz 14
    Performance 1M: +0,25 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,48 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +5,27 %
    Platz 15
    Performance 1M: +32,99 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,27 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +5,26 %
    Platz 16
    Performance 1M: +2,83 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,26 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Nebius-Aktie, die trotz optimistischer Kursziele bis über 400 US-Dollar kaum reagierte und nach anfänglichen Gewinnen wieder nachgab. Fundamental werden steigende GPU-Cloud-Preise, hohe Nachfrage, volle Auftragsbücher, MLPerf-Spitzenwerte, neue Rechenzentrumskapazitäten und zahlreiche offene Stellen positiv bewertet. Die Einschätzungen reichen von starkem Wachstumspotenzial bis zu hoher Bewertungs- und Risikowarnung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +5,17 %
    Platz 17
    Performance 1M: -8,56 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,17 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: +5,09 %
    Platz 18
    Performance 1M: -0,88 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,09 %.

    Warner Bros. Discovery (A)
    Tagesperformance: +5,01 %
    Platz 19
    Performance 1M: +11,25 %
    Chart Warner Bros. Discovery (A)
    ISIN: US9344231041
    WKN: A3DJQZ
    Die Warner Bros. Discovery (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,01 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -2,56 %
    Platz 20
    Performance 1M: +16,00 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,56 %.

    CSX
    Tagesperformance: -2,47 %
    Platz 21
    Performance 1M: -7,86 %
    Chart CSX
    ISIN: US1264081035
    WKN: 865857
    Die CSX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,47 %.

    Paccar
    Tagesperformance: -2,41 %
    Platz 22
    Performance 1M: -10,13 %
    Chart Paccar
    ISIN: US6937181088
    WKN: 861114
    Die Paccar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,41 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: -2,39 %
    Platz 23
    Performance 1M: -9,04 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,39 %.

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    Autor
    wO Chartvergleich
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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 21.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 21.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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