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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 21.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 21.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,90 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg und die mögliche Fortsetzung einer Short-Squeeze. Charttechnisch werden der Ausbruch aus einer Dreiecksformation sowie eine stabile Flagge positiv bewertet. Der Widerruf eines wichtigen mRNA-Patents gilt als Rückschlag, wird bislang aber offenbar eingepreist. Diskutiert werden zudem Modernas KBV von über 5, die zinslose Wandelanleihe über 3 Mrd. USD abzüglich Kosten, mögliche Verwässerung und ein größerer Insiderverkauf.

    Intel
    Tagesperformance: +12,43 %
    Platz 2
    Performance 1M: +37,49 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,43 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +12,01 %
    Platz 3
    Performance 1M: +39,35 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,01 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +11,14 %
    Platz 4
    Performance 1M: +33,30 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,14 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: +10,72 %
    Platz 5
    Performance 1M: +7,82 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,72 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: +9,11 %
    Platz 6
    Performance 1M: +23,23 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,11 %.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    Tagesperformance: -8,71 %
    Platz 7
    Performance 1M: -0,59 %
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,71 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +8,56 %
    Platz 8
    Performance 1M: +10,48 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,56 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: +7,58 %
    Platz 9
    Performance 1M: +1,23 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,58 %.

    Corning
    Tagesperformance: +6,19 %
    Platz 10
    Performance 1M: +1,90 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,19 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +5,75 %
    Platz 11
    Performance 1M: -5,29 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,75 %.

    Marathon Petroleum Corporation
    Tagesperformance: -5,62 %
    Platz 12
    Performance 1M: +22,19 %
    Chart Marathon Petroleum Corporation
    ISIN: US56585A1025
    WKN: A1JEXK
    Die Marathon Petroleum Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,62 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +5,48 %
    Platz 13
    Performance 1M: +0,25 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,48 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +5,33 %
    Platz 14
    Performance 1M: +32,99 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,33 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +5,30 %
    Platz 15
    Performance 1M: -8,56 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,30 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: +5,24 %
    Platz 16
    Performance 1M: -0,88 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,24 %.

    Warner Bros. Discovery (A)
    Tagesperformance: +5,10 %
    Platz 17
    Performance 1M: +11,25 %
    Chart Warner Bros. Discovery (A)
    ISIN: US9344231041
    WKN: A3DJQZ
    Die Warner Bros. Discovery (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,10 %.

    Valero Energy
    Tagesperformance: -5,04 %
    Platz 18
    Performance 1M: +24,49 %
    Chart Valero Energy
    ISIN: US91913Y1001
    WKN: 908683
    Die Valero Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,04 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +4,76 %
    Platz 19
    Performance 1M: -5,37 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,76 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +4,75 %
    Platz 20
    Performance 1M: -3,05 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,75 %.

    United Airlines Holdings
    Tagesperformance: +4,73 %
    Platz 21
    Performance 1M: -0,31 %
    Chart United Airlines Holdings
    ISIN: US9100471096
    WKN: A1C6TV
    Die United Airlines Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,73 %.

    HP
    Tagesperformance: -4,71 %
    Platz 22
    Performance 1M: +18,66 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,71 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: +4,70 %
    Platz 23
    Performance 1M: +16,16 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,70 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +4,56 %
    Platz 24
    Performance 1M: -8,57 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,56 %.

    Phillips 66
    Tagesperformance: -4,48 %
    Platz 25
    Performance 1M: +15,83 %
    Chart Phillips 66
    ISIN: US7185461040
    WKN: A1JWQU
    Die Phillips 66 Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,48 %.

    United Parcel Service Registered (B)
    Tagesperformance: -4,40 %
    Platz 26
    Performance 1M: -6,40 %
    Chart United Parcel Service Registered (B)
    ISIN: US9113121068
    WKN: 929198
    Die United Parcel Service Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,40 %.

    Chevron Corporation
    Tagesperformance: -4,13 %
    Platz 27
    Performance 1M: +5,65 %
    Chart Chevron Corporation
    ISIN: US1667641005
    WKN: 852552
    Die Chevron Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,13 %.

    Union Pacific
    Tagesperformance: -4,01 %
    Platz 28
    Performance 1M: -10,64 %
    Chart Union Pacific
    ISIN: US9078181081
    WKN: 858144
    Die Union Pacific Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,01 %.

    Bunge Global
    Tagesperformance: -3,82 %
    Platz 29
    Performance 1M: +1,53 %
    Chart Bunge Global
    ISIN: CH1300646267
    WKN: A3EYCJ
    Die Bunge Global Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,82 %.

    Accenture Registered (A)
    Tagesperformance: -3,70 %
    Platz 30
    Performance 1M: +7,91 %
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,70 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: -3,58 %
    Platz 31
    Performance 1M: +4,16 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,58 %.

    Fedex
    Tagesperformance: -3,19 %
    Platz 32
    Performance 1M: -9,74 %
    Chart Fedex
    ISIN: US31428X1063
    WKN: 912029
    Die Fedex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,19 %.

    ConocoPhillips
    Tagesperformance: -3,10 %
    Platz 33
    Performance 1M: -1,69 %
    Chart ConocoPhillips
    ISIN: US20825C1045
    WKN: 575302
    Die ConocoPhillips Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,10 %.

    Otis Worldwide Corporation
    Tagesperformance: -3,05 %
    Platz 34
    Performance 1M: -3,36 %
    Chart Otis Worldwide Corporation
    ISIN: US68902V1070
    WKN: A2P1UZ
    Die Otis Worldwide Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,05 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: -3,03 %
    Platz 35
    Performance 1M: -14,20 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,03 %.

    Campbell Soup
    Tagesperformance: -2,98 %
    Platz 36
    Performance 1M: -13,98 %
    Chart Campbell Soup
    ISIN: US1344291091
    WKN: 850561
    Die Campbell Soup Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,98 %.

    Allstate
    Tagesperformance: -2,97 %
    Platz 37
    Performance 1M: -3,28 %
    Chart Allstate
    ISIN: US0200021014
    WKN: 886429
    Die Allstate Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,97 %.

    Jack Henry & Associates
    Tagesperformance: -2,85 %
    Platz 38
    Performance 1M: -1,08 %
    Chart Jack Henry & Associates
    ISIN: US4262811015
    WKN: 888286
    Die Jack Henry & Associates Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,85 %.

    eBay
    Tagesperformance: -2,68 %
    Platz 39
    Performance 1M: +8,42 %
    Chart eBay
    ISIN: US2786421030
    WKN: 916529
    Die eBay Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,68 %.

    Occidental Petroleum
    Tagesperformance: -2,63 %
    Platz 40
    Performance 1M: -3,09 %
    Chart Occidental Petroleum
    ISIN: US6745991058
    WKN: 851921
    Die Occidental Petroleum Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,63 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 21.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 21.09.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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