Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 21.09.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg und die mögliche Fortsetzung einer Short-Squeeze. Charttechnisch werden der Ausbruch aus einer Dreiecksformation sowie eine stabile Flagge positiv bewertet. Der Widerruf eines wichtigen mRNA-Patents gilt als Rückschlag, wird bislang aber offenbar eingepreist. Diskutiert werden zudem Modernas KBV von über 5, die zinslose Wandelanleihe über 3 Mrd. USD abzüglich Kosten, mögliche Verwässerung und ein größerer Insiderverkauf.
Intel
Tagesperformance: +12,43 %
Tagesperformance: +12,43 %
Platz 2
Performance 1M: +37,49 %
Performance 1M: +37,49 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +12,01 %
Tagesperformance: +12,01 %
Platz 3
Performance 1M: +39,35 %
Performance 1M: +39,35 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +11,14 %
Tagesperformance: +11,14 %
Platz 4
Performance 1M: +33,30 %
Performance 1M: +33,30 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +10,72 %
Tagesperformance: +10,72 %
Platz 5
Performance 1M: +7,82 %
Performance 1M: +7,82 %
Qualcomm
Tagesperformance: +9,11 %
Tagesperformance: +9,11 %
Platz 6
Performance 1M: +23,23 %
Performance 1M: +23,23 %
Paramount Skydance Corporations Registered (B)
Tagesperformance: -8,71 %
Tagesperformance: -8,71 %
Platz 7
Performance 1M: -0,59 %
Performance 1M: -0,59 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +8,56 %
Tagesperformance: +8,56 %
Platz 8
Performance 1M: +10,48 %
Performance 1M: +10,48 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +7,58 %
Tagesperformance: +7,58 %
Platz 9
Performance 1M: +1,23 %
Performance 1M: +1,23 %
Corning
Tagesperformance: +6,19 %
Tagesperformance: +6,19 %
Platz 10
Performance 1M: +1,90 %
Performance 1M: +1,90 %
Lam Research
Tagesperformance: +5,75 %
Tagesperformance: +5,75 %
Platz 11
Performance 1M: -5,29 %
Performance 1M: -5,29 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: -5,62 %
Tagesperformance: -5,62 %
Platz 12
Performance 1M: +22,19 %
Performance 1M: +22,19 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +5,48 %
Tagesperformance: +5,48 %
Platz 13
Performance 1M: +0,25 %
Performance 1M: +0,25 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +5,33 %
Tagesperformance: +5,33 %
Platz 14
Performance 1M: +32,99 %
Performance 1M: +32,99 %
Applied Materials
Tagesperformance: +5,30 %
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 15
Performance 1M: -8,56 %
Performance 1M: -8,56 %
Synopsys
Tagesperformance: +5,24 %
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 16
Performance 1M: -0,88 %
Performance 1M: -0,88 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +5,10 %
Tagesperformance: +5,10 %
Platz 17
Performance 1M: +11,25 %
Performance 1M: +11,25 %
Valero Energy
Tagesperformance: -5,04 %
Tagesperformance: -5,04 %
Platz 18
Performance 1M: +24,49 %
Performance 1M: +24,49 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +4,76 %
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 19
Performance 1M: -5,37 %
Performance 1M: -5,37 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +4,75 %
Tagesperformance: +4,75 %
Platz 20
Performance 1M: -3,05 %
Performance 1M: -3,05 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: +4,73 %
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 21
Performance 1M: -0,31 %
Performance 1M: -0,31 %
HP
Tagesperformance: -4,71 %
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 22
Performance 1M: +18,66 %
Performance 1M: +18,66 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +4,70 %
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 23
Performance 1M: +16,16 %
Performance 1M: +16,16 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +4,56 %
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 24
Performance 1M: -8,57 %
Performance 1M: -8,57 %
Phillips 66
Tagesperformance: -4,48 %
Tagesperformance: -4,48 %
Platz 25
Performance 1M: +15,83 %
Performance 1M: +15,83 %
United Parcel Service Registered (B)
Tagesperformance: -4,40 %
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 26
Performance 1M: -6,40 %
Performance 1M: -6,40 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -4,13 %
Tagesperformance: -4,13 %
Platz 27
Performance 1M: +5,65 %
Performance 1M: +5,65 %
Union Pacific
Tagesperformance: -4,01 %
Tagesperformance: -4,01 %
Platz 28
Performance 1M: -10,64 %
Performance 1M: -10,64 %
Bunge Global
Tagesperformance: -3,82 %
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 29
Performance 1M: +1,53 %
Performance 1M: +1,53 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -3,70 %
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 30
Performance 1M: +7,91 %
Performance 1M: +7,91 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -3,58 %
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 31
Performance 1M: +4,16 %
Performance 1M: +4,16 %
Fedex
Tagesperformance: -3,19 %
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 32
Performance 1M: -9,74 %
Performance 1M: -9,74 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: -3,10 %
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 33
Performance 1M: -1,69 %
Performance 1M: -1,69 %
Otis Worldwide Corporation
Tagesperformance: -3,05 %
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 34
Performance 1M: -3,36 %
Performance 1M: -3,36 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 35
Performance 1M: -14,20 %
Performance 1M: -14,20 %
Campbell Soup
Tagesperformance: -2,98 %
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 36
Performance 1M: -13,98 %
Performance 1M: -13,98 %
Allstate
Tagesperformance: -2,97 %
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 37
Performance 1M: -3,28 %
Performance 1M: -3,28 %
Jack Henry & Associates
Tagesperformance: -2,85 %
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 38
Performance 1M: -1,08 %
Performance 1M: -1,08 %
eBay
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 39
Performance 1M: +8,42 %
Performance 1M: +8,42 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 40
Performance 1M: -3,09 %
Performance 1M: -3,09 %
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