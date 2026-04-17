Chevron Corporation Aktie fällt am 21.09.2026 um -4,17 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Die Chevron Corporation Aktie ist bisher um -4,17 % auf 177,54€ gefallen. Das sind -7,73 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,65 %, geht es heute bei der Chevron Corporation Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Chevron Corporation ist ein integrierter US-Energiekonzern (Up-, Mid-, Downstream) mit Fokus auf Öl, Gas, LNG und Raffinerieprodukten sowie Petrochemie. Starke Position in Nordamerika, Afrika und Asien-Pazifik. Hauptkonkurrenten: ExxonMobil, Shell, BP, TotalEnergies. Stärken: hohe Kapitaldisziplin, starke Bilanz, bedeutende LNG- und Permian-Basin-Positionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Chevron Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +22,50 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Chevron Corporation Aktie damit um -5,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,65 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Chevron Corporation einen Anstieg von +42,64 %.

Während Chevron Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,75 %.

Chevron Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,16 % 1 Monat +5,65 % 3 Monate +22,50 % 1 Jahr +39,76 %

Informationen zur Chevron Corporation Aktie

Stand: 21.09.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Chevron Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 349,40 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 21.09.2026 im US 500.

Top- und Flop-Aktien am 21.09.2026 im US 30.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,70 %. Shell notiert im Minus, mit -0,76 %. TotalEnergies notiert im Minus, mit -0,92 %. ConocoPhillips verliert -3,30 %

Chevron Corporation Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Chevron Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Chevron Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.