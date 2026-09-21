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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Deutliche Gewinne - Tech-Werte stark dank KI-Fantasie

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmärkte profitieren von Nahost-Hoffnungen
    • Technologiewerte und Halbleiter treiben Gewinne
    • Nasdaq 100 steigt 2,83 Prozent auf Dreimonatshoch
    ROUNDUP/Aktien New York - Deutliche Gewinne - Tech-Werte stark dank KI-Fantasie
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt und weiter sinkenden Ölpreisen haben die US-Aktienmärkte am Montag deutlich zugelegt. Angeführt wurden die Kursgewinner von Technologiewerten und hierbei vor allem von einigen Halbleiter-Papieren, die von Anzeichen eines erfolgreichen Starts eines neuen KI-Assistenten des Facebook-Mutterkonzerns Meta profitierten.

    Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 52.048,83 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,49 Prozent auf 7.764,70 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,83 Prozent auf 30.482,35 Punkte auf den höchsten Stand seit drei Monaten nach oben.

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    Die nachgebenden Ölpreise dämpften die jüngsten Inflationssorgen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November fiel zwischenzeitlich unter die Marke von 100 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem 9. September. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Fox News mitgeteilt, er wäre am Rande der UN-Generalversammlung, die am Dienstag beginnt, "wahrscheinlich" bereit zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian. Auch das für Mittwoch erwartete Gipfeltreffen zwischen Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nährte Spekulationen auf eine Lösung der Nahost-Konflikte.

    Die Aktien von Meta profitierten massiv von einer offenbar erfolgreichen Markteinführung ihres KI-Assistenten Muse und stiegen auf den höchsten Stand seit elf Monaten. Letztlich gewannen die Papiere 11,3 Prozent, der stärkste Tagesgewinn seit April 2025. Nur wenige Tage nach seiner Markteinführung steht Muse auf Platz 1 der kostenlosen Apps im US-App Store von Apple sowie im Play Store von Google .

    Dies kurbelte auch die Aktienkurse einiger wichtiger Zulieferer von Meta an, insbesondere jene der Hersteller von Mikroprozessoren. So verbuchten die Titel von ARM Holdings , Intel und AMD Kursaufschläge zwischen 10 und 17 Prozent. AMD übersprangen dabei die Marke von einer Billion US-Dollar an Börsenwert.

    Papiere von Accenture folgten der KI-Rally mit einem Anstieg von 2,7 Prozent. Der KI-Plattformanbieter Anthropic schloss eine Partnerschaft mit dem Technologie-Beratungsunternehmen, um die Sicherheit seiner hoch entwickelten Modelle zu testen.

    Aktien aus dem Bereich der Kryptowährungen profitierten davon, dass der Bitcoin seinen höchsten Stand seit Januar erreicht hatte. So stiegen die Anteilsscheine des Kryptoinvestors Strategy und der Handelsplattform Coinbase um 9,5 beziehungsweise 3,5 Prozent.

    Der Unterhaltungskonzern Paramount räumte eine zentrale Hürde für die Übernahme des Hollywood-Rivalen Warner Brothers aus. Paramount einigte sich mit mehreren US-Bundesstaaten, die den mehr als 110 Milliarden Dollar schweren Deal mit einer Klage blockieren wollten. Die Einigung sehe unter anderem vor, dass der fusionierte Konzern mehr Geld in den USA und speziell in Hollywood investieren werde, sagte der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta. Die Anteilsscheine von Warner verteuerten sich um 10,8 Prozent, während die Titel von Paramount um 2,9 Prozent nachgaben.

    Die Aktien von UPS büßten 4,4 Prozent ein. Zuvor hatte die Bank of America (BofA) ihr Kursziel für die Aktien des Logistikkonzerns reduziert. BofA-Analyst Ken Hoexter hatte zudem seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Jahr 2026 gesenkt./edh/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,03 % und einem Kurs von 535,9 auf Lang & Schwarz (21. September 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 311,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Apple Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 263,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 340,00USD was eine Bandbreite von -10,98 %/+15,08 % bedeutet.





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