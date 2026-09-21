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    Manchester-United-Legende Louis Saha wird in die Referentenliste der Bahrain Fintech Forward 2026 aufgenommen

    MANAMA, Bahrain, 21. September 2026 /PRNewswire/ -- Die renommierte Fußballlegende und der weltweit tätige Unternehmer Louis Saha wurde in die Referentenliste der Fintech Forward 2026 aufgenommen, um seine einzigartige Perspektive zu den Themen Führung, Neuerfindung und dem Aufbau langfristigen, nachhaltigen Erfolgs zu präsentieren. Das führende Forum für Finanzdienstleistungen der Region findet am 7. und 8. Oktober 2026 im Exhibition World Bahrain unter dem Motto „Finanzwesen im Zeitalter intelligenter Infrastruktur" statt.

    Louis Saha to Join Bahrain Fintech Forward 2026 Speaker Lineup

    Als ehemaliger Fußballspieler der Premier League und der französischen Nationalmannschaft hat Saha die Champions League, zwei Premier League-Titel, eine Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft gewonnen und für einige der renommiertesten Vereine Europas gespielt, darunter Manchester United, Everton, Fulham und Tottenham Hotspur. Nach einer herausragenden Spielerkarriere wechselte er ins Unternehmertum und gründete KiiMasters, ein Technologieunternehmen, das darauf abzielt, Einfluss in messbare positive Maßnahmen umzuwandeln, sowie AxisStars, eine private Networking-Plattform mit einem aktuellen Wert von 4,3 Milliarden Pfund, die Tausenden von Profisportlern dabei hilft, geschäftliche, finanzielle und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu erschließen.

    Auf der FF26 wird Saha an einem Kamingespräch mit dem Titel „From the Pitch to the Platform: Turning Experience into the Next Opportunity" teilnehmen. In dieser Sitzung wird untersucht, wie persönliche Erfahrungen dazu beitragen können, aufkommende Lücken zu erkennen und Lösungen anzustoßen, die das Potenzial für weitreichende und nachhaltige Auswirkungen haben – ausgehend von Sahas Weg vom Sport hin zum Aufbau erstklassiger, technologiegestützter Plattformen.

    Louis Saha sagte: „Im Laufe meiner Karriere, sowohl auf als auch abseits des Spielfelds, habe ich gesehen, wie entscheidend der Zugang zu den richtigen Netzwerken, der richtigen Beratung und den richtigen Chancen für dauerhaften Erfolg ist. Ich freue mich darauf, nach Bahrain zu reisen und an der Fintech Forward 2026 teilzunehmen, um meine Erfahrungen über die Bedeutung von Vernetzung zu teilen, die Herausforderungen der Neuorientierung zu diskutieren und zu erörtern, wie Technologie Menschen dabei helfen kann, wichtige Übergänge in ihrem Leben und ihrer Karriere besser zu meistern."

    Die Veranstaltung wird vom Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) ausgerichtet und von der Central Bank of Bahrain (CBB), dem Labour Fund (Tamkeen), der Bahrain Tourism & Exhibition Authority (BTEA) sowie Bahrain Fintech Bay unterstützt; das Programm wird von Forbes Middle East gestaltet. Die „Fintech Forward 2026" bringt globale Vordenker, Innovatoren, Investoren, politische Entscheidungsträger und Führungskräfte aus der Branche zusammen, um die Kräfte zu untersuchen, die die Zukunft der Finanzdienstleistungen prägen. Mit einem Programm aus Keynote-Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Kamingesprächen, Ausstellungen und strategischen Networking-Möglichkeiten bietet die Fintech Forward 2026 eine Plattform, um Partnerschaften aufzubauen und Chancen zu erkunden, die sich in der regionalen Finanzdienstleistungs- und Technologielandschaft ergeben.

    Der Finanzdienstleistungssektor leistet den größten Beitrag zur Wirtschaft Bahrains und wird 2025 17,6 % des BIP ausmachen. Aufbauend auf über 100 Jahren Erfahrung als regionaler Finanzknotenpunkt hat der Inselstaat ein dynamisches Fintech-Ökosystem entwickelt, das durch fundiertes Branchenexpertise, ein kooperatives Geschäftsumfeld, zukunftsorientierte Vorschriften und einen hochqualifizierten, zukunftsfähigen Talentpool gestützt wird. Bahrain war das erste Land in der Region, das eine Onshore-Regulierungs-Sandbox, Open-Banking-Vorschriften, eine Regulierung für Krypto-Vermögenswerte und zuletzt den ersten Stablecoin-Rahmenplan des Golf-Kooperationsrats (GCC) eingeführt hat. Dies spiegelt einen seit langem verfolgten Ansatz wider, Innovationen zu ermöglichen und gleichzeitig die verantwortungsvolle Weiterentwicklung der Finanzdienstleistungen zu unterstützen.

    Für weitere Informationen oder um Ihr Interesse an einer Teilnahme an der FF26 zu bekunden, besuchen Sie bitte die Website.

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    Manchester-United-Legende Louis Saha wird in die Referentenliste der Bahrain Fintech Forward 2026 aufgenommen MANAMA, Bahrain, 21. September 2026 /PRNewswire/ - Die renommierte Fußballlegende und der weltweit tätige Unternehmer Louis Saha wurde in die Referentenliste der Fintech Forward 2026 aufgenommen, um seine einzigartige Perspektive zu den Themen …
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