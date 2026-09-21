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    Kreise/Zoff um Oligarchen

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    Vorerst kein Deal zu Russland-Sanktionen

    Für Sie zusammengefasst
    • EU beschließt Sanktionsaufhebung zunächst nicht
    • Einstimmigkeit im schriftlichen Verfahren fehlte
    • Neue Beratungen sollen am Dienstagmorgen beginnen
    Kreise/Zoff um Oligarchen - Vorerst kein Deal zu Russland-Sanktionen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die unter dem Druck einzelner EU-Staaten geplante Aufhebung von Sanktionen gegen die beiden russischen Oligarchen Alischer Usmanow und Michail Fridman hat am Abend nicht wie geplant beschlossen werden können. Wie ein EU-Diplomat mitteilte, kam die erforderliche Einstimmigkeit in dem schriftlichen Entscheidungsverfahren nicht zustande. Nun sollen an diesem Dienstagmorgen erneut die Botschafter der Mitgliedstaaten zu Beratungen zusammenkommen.

    Für die EU-Staaten drängt dabei die Zeit. Gleichzeitig mit der Aufhebung der Sanktionen gegen Usmanow und Fridman soll auch die Verlängerung der Sanktionen gegen rund 3.000 andere Personen, Einrichtungen und Unternehmen beschlossen werden. Diese laufen sonst in der Nacht zum Mittwoch aus. Allen Akteuren wird vorgeworfen, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen oder von der Politik des Kremls zu profitieren./aha/DP/nas






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