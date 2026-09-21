JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk anlässlich des Kapitalmarkttages von 285 auf 275 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Spezialist für Diabetes- und Abnehmmedikamente sei auf den Erfolg risikoreicher Forschungs- und Entwicklungsvorhaben angewiesen ist, um sich stärker zu diversifizieren, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die verstärkte Konzentration auf den Bereich Adipositas dürfte die Anleger zurückhaltender agieren lassen, bis sich die kurzfristige Dynamik klarer abzeichne./edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 15:45 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 15:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,99 % und einem Kurs von 34,84EUR auf Lang & Schwarz (21. September 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 285

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



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