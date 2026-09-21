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    JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'

    JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk anlässlich des Kapitalmarkttages von 285 auf 275 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Spezialist für Diabetes- und Abnehmmedikamente sei auf den Erfolg risikoreicher Forschungs- und Entwicklungsvorhaben angewiesen ist, um sich stärker zu diversifizieren, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die verstärkte Konzentration auf den Bereich Adipositas dürfte die Anleger zurückhaltender agieren lassen, bis sich die kurzfristige Dynamik klarer abzeichne./edh/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 15:45 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 15:45 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,99 % und einem Kurs von 34,84EUR auf Lang & Schwarz (21. September 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Michael Leuchten
    Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 275
    Kursziel alt: 285
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: 12m



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 275,00, was eine Steigerung von +5,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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