JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk anlässlich des Kapitalmarkttages von 285 auf 275 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Spezialist für Diabetes- und Abnehmmedikamente sei auf den Erfolg risikoreicher Forschungs- und Entwicklungsvorhaben angewiesen ist, um sich stärker zu diversifizieren, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die verstärkte Konzentration auf den Bereich Adipositas dürfte die Anleger zurückhaltender agieren lassen, bis sich die kurzfristige Dynamik klarer abzeichne./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 15:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 15:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 15:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 15:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,99 % und einem Kurs von 34,84EUR auf Lang & Schwarz (21. September 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 285
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 285
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
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