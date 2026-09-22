Creality bringt den SPARKX i8 auf Indiegogo für 289 US-Dollar auf den Markt und bietet damit den schnellsten Druck ohne Spülabfall

FRANKFURT, Deutschland und AUSTIN,Texas, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- Creality gibt heute die Markteinführung des Mehrfarben-3D-Druckers SPARKX i8 auf Indiegogo bekannt, der ab dem 21. September zu einem Super-Early-Bird-Preis von 289 US-Dollar (UVP 399 US-Dollar) erhältlich ist. Der SPARKX i8 wurde für ein ultimatives Benutzererlebnis entwickelt und verfügt über eine Extrusionsarchitektur mit einem einzigen Druckkopf und vier Kanälen, die schnellsten Farbdruck, null externen Spülabfall, keine Vorfüll-Türme und CMYK-Vollfarbdruck bietet und damit den Mehrfarben-3D-Druck in die nächste Generation führt.

Schnellster Vierfarbdruck dank QuarTeks

Das Herzstück des SPARKX i8 ist das QuarTeks-Farbwechselsystem von Creality. Die neue Architektur integriert vier unabhängige Filamentkanäle in einen kompakten Druckkopf. Im Gegensatz zu Systemen, die mehrere Druckköpfe oder einen externen Filamentwechsel erfordern, werden die Filamente beim i8 direkt in den Vierkanal-Druckkopf vorgeladen, um Farbwechsel effizienter zu gestalten.

In der Nähe der Düsenspitze verfügt QuarTeks über einen extrem kurzen gemeinsamen Filamentweg von weniger als 1 mm bzw. etwa 2 mm³. Dieser ist mindestens 30-mal kürzer als andere gemeinsame Filamentwege, die auf dem Markt weit verbreitet sind. Dank des ultrakurzen Pfades kann der i8 Farbkanäle in weniger als 1 Sekunde wechseln, da er das Zurückziehen, Zuführen und Spülen des Filaments deutlich reduziert. So wird der Farbwechsel so schnell und mühelos wie das Klicken eines vierfarbigen Kugelschreibers.

Da kein Austausch von Druckköpfen, Düsen oder Bewegungsplattformen erforderlich ist, steigert der i8 die Druckeffizienz erheblich und verkürzt die Produktionszeit durch die Vereinfachung des Farbwechselmechanismus. Laut den Labortests von Creality beim Bau eines Vierfarben-Turms mit 3.000 Farbwechseln absolvierte der i8 den Test in rund 18 Stunden – 500 % schneller als Drucker mit einem externen Zuführsystem.

Kein externer Spülabfall

Der QuarTeks wurde zudem darauf ausgelegt, Materialverschwendung zu reduzieren. Der gemeinsame Filamentweg von weniger als 1 mm minimiert die Menge an Spülabfall. Bei optimalen Slicing-Einstellungen können Farbübergänge direkt in die Füllung oder die Innenwände des Modells eingeleitet werden, wodurch der externe Spülabfall auf 0 g* reduziert wird.