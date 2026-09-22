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    Analysten sehen Vervielfachungspotenzial! Nordex, Evotec, Aspermont Aktie

    Für Analysten hat die Aktie von Aspermont Vervielfachungspotenzial. Die Australier seien beim Wandel vom Fachverlag zum skalierbaren Anbieter von Daten und Analysen für die globale Rohstoffbranche auf einem guten Weg. Die Aktie ist noch nicht …

    Analysten sehen Vervielfachungspotenzial! Nordex, Evotec, Aspermont Aktie
    Foto: esg-aktien.de
    Für Analysten hat die Aktie von Aspermont Vervielfachungspotenzial. Die Australier seien beim Wandel vom Fachverlag zum skalierbaren Anbieter von Daten und Analysen für die globale Rohstoffbranche auf einem guten Weg. Die Aktie ist noch nicht angesprungen. Das KGV für 2028 liegt bei unter 10. Nicht mehr günstig ist Nordex. Analysten sehen weitere Wachstumschancen, aber viel hat die Aktie schon vorweggenommen. Dennoch raten die Analysten zum Kauf. Das US-Geschäft wird immer wichtiger. Der Kauf der Evotec-Aktie drängt sich derzeit nicht auf. Die Aktie ist unter 3 EUR gerutscht. Positive Unternehmensmeldungen werden ignoriert. Ist dies vielleicht eine Chance?

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