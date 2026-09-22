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    Druckgeschäft, Sport und Gold: Die Aktien von Heidelberger Druck, Adidas und Desert Gold verdienen jetzt Ihre Aufmerksamkeit!

    Wir stellen Ihnen heute drei Unternehmen vor, die jetzt Ihre volle Aufmerksamkeit benötigen, denn Adidas zeigt operative Stärke, wird aber vom Markt, möglicherweise zu Unrecht, zu skeptisch beäugt. Heidelberger Druck geht zum Teil weg vom …

    Druckgeschäft, Sport und Gold: Die Aktien von Heidelberger Druck, Adidas und Desert Gold verdienen jetzt Ihre Aufmerksamkeit!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Wir stellen Ihnen heute drei Unternehmen vor, die jetzt Ihre volle Aufmerksamkeit benötigen, denn Adidas zeigt operative Stärke, wird aber vom Markt, möglicherweise zu Unrecht, zu skeptisch beäugt. Heidelberger Druck geht zum Teil weg vom Druckgeschäft und liebäugelt auch mit dem Rüstungs- und Verteidigungssektor. Dort ist das Geschäft zukunftsträchtiger. Die kanadische Minengesellschaft Desert Gold wiederum steht kurz vor einem entscheidenden Schritt der ersten Goldgewinnung. Das alles klingt nach einem spannenden Mix aus unterschiedlichen Branchen und alleine schon deshalb lohnt sich ein genauerer Blick auf diese drei Werte. Denn zwischen Druckmaschinen, Sportschuhen und Goldbarren verbergen sich Chancen, die Anleger kennen sollten.

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