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    Puma am Boden, Novo Nordisk getragen vom Abnehm-Hype und Volatus Aerospace im Rebound-Modus! Welcher Wert ist der Highflyer für Ihr Depot?

    Allgemein gesagt, ist der Aktienmarkt in Deutschland, aber auch Europa und der Welt gerade eher angespannt. Da sind die beiden Kriege im Iran und der Ukraine und da ist die Unzufriedenheit in Deutschland mit der derzeitigen Regierung. Man kann …

    Puma am Boden, Novo Nordisk getragen vom Abnehm-Hype und Volatus Aerospace im Rebound-Modus! Welcher Wert ist der Highflyer für Ihr Depot?
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Allgemein gesagt, ist der Aktienmarkt in Deutschland, aber auch Europa und der Welt gerade eher angespannt. Da sind die beiden Kriege im Iran und der Ukraine und da ist die Unzufriedenheit in Deutschland mit der derzeitigen Regierung. Man kann sagen, der Aktienmarkt steht mächtig unter Strom. Die großen Indizes stehen an Kipppunkten oder zumindest in der Nähe dieser. Puma z. B. kämpft derzeit hart mit den Margen, Analysten-Kurszielsenkungen und ein anstehender Wechsel im Vertriebsvorstand erhöhen den Druck. Novo Nordisk hingegen sieht sich trotz rasant wachsender Zukunftsmärkte im Adipositas-Segment regulatorischem Gegenwind und US-Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Dagegen weckt Volatus Aerospace mit neuen Regierungsaufträgen für taktische Aufklärungsdrohnen Hoffnung auf den Rebound. Ein charttechnischer Ausbruch macht den Titel zum spannenden Anwärter auf einen Highflyer. Lesen Sie weiter und erfahren Sie nachfolgend, warum Puma noch jede Menge an Geduld erfordert, welche Milliarden-Investments Novo Nordisks Pipeline stützen und wie Anleger bei Volatus jetzt eine Einstiegschance nutzen können.

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