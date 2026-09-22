Weitere kleine Gewinne - Meta bringt Nasdaq 100 in Rekordnähe

Vor allem für den Nasdaq 100 war es tags zuvor kräftig aufwärtsgegangen - auch noch nach dem europäischen Handelsende. Der Auswahlindex der Technologiebörse ist wieder in Reichweite seines Rekords von Anfang Juni. Dabei verzeichneten die Papiere des Facebook-Konzerns Meta mit gut 11 Prozent ihren höchsten Tagesgewinn seit April 2025.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursgewinne in den USA und am Morgen auch in Asien helfen dem Dax am Dienstag etwas weiter aufwärts. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 25.621 Punkte. Damit steuert der Dax weiter auf seine 50-Tage-Linie zu, die seine Erholung am vergangenen Donnerstag noch ausgebremst hatte. Sie liegt derzeit bei 25.775 Punkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Damit feierten die Anleger den starken Start der neuen Endverbraucher-KI Muse seit Anfang des Monats und positive Analystenreaktionen darauf. Hierzu gesellte sich inzwischen auch Brent Thill von Jefferies. Muse verfüge über "alle Anzeichen einer Killer-App" mit nie gesehener Verbraucher-Akzeptanz - deutlich über jener von Anthropics Claude oder Googles Gemini - und enormen Monetarisierungschancen.

Der frische Schwung für den KI-Bereich übertrug sich in Asien - zum Beispiel auf den südkoreanischen Kospi, der trotz etwas stabilerer Ölpreise am Morgen weiter zulegt./ag





Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 25.625 auf Lang & Schwarz (21. September 2026, 22:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +12,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,04 %. Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,43 Bil.. Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 769,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von -13,66 %/+18,04 % bedeutet.



