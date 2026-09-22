🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr als 40.000 Besucher zu Windindustriemesse erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Wind Energy Hamburg erwartet 43.000 Fachleute
    • Messe zeigt die gesamte Wertschöpfungskette
    • Windbranche beschäftigt rund 125.000 Menschen
    Mehr als 40.000 Besucher zu Windindustriemesse erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Am Dienstag beginnt in Hamburg die Messe Wind Energy, die zu den weltweit wichtigsten Veranstaltungen der Windindustrie gehört. Der Veranstalter Hamburg Messe und Congress erwartet bis Freitag mehr als 43.000 Branchenvertreter aus rund 100 Ländern sowie 1.600 Aussteller. Die Fachmesse setzt sich nach Ankündigung mit der gesamten Wertschöpfungskette auseinander.

    Zu einer Pressekonferenz (9.00 Uhr) erwartet Hamburg Messe und Congress unter anderem die Präsidentin des Bundesverbands Windenergie, Bärbel Heidebroek. Heidebroek ist eine Kritikerin der von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) angestoßenen Energiereformen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nordex SE!
    Long
    38,01€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 14,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    43,45€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 11,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Eröffnungskonferenz ist um 10.30 Uhr geplant. Als ein Redner ist der Chef des dänischen Herstellers Vestas , Henrik Andersen, angekündigt.

    Außer der Wind Energy Hamburg, die zweijährlich ausgetragen wird, gibt es weitere wichtige internationale Veranstaltungen der Branche: Höhere Besucherzahlen als die Hamburger Schau weist die China Wind Power auf, die im Oktober in Peking ausgetragen wird. Im April wurde die Messe Wind Europe in Madrid veranstaltet, die nach Besucherzahl kleiner als die anderen zwei ist.

    Die Windindustrie ist ein wichtiger Arbeitgeber in Deutschland. Im Jahr 2023 waren nach Verbandsangaben nahezu 125.000 Menschen in dem Bereich tätig. Jüngere Zahlen liegen nicht vor. Große Hersteller in Deutschland sind die Siemens-Energy-Tochter Gamesa, Nordex und Enercon./lkm/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 40,43 auf Lang & Schwarz (21. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +46,52 %/+70,93 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Mehr als 40.000 Besucher zu Windindustriemesse erwartet Am Dienstag beginnt in Hamburg die Messe Wind Energy, die zu den weltweit wichtigsten Veranstaltungen der Windindustrie gehört. Der Veranstalter Hamburg Messe und Congress erwartet bis Freitag mehr als 43.000 Branchenvertreter aus rund 100 Ländern …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     