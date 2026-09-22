Mehr als 40.000 Besucher zu Windindustriemesse erwartet

Zu einer Pressekonferenz (9.00 Uhr) erwartet Hamburg Messe und Congress unter anderem die Präsidentin des Bundesverbands Windenergie, Bärbel Heidebroek. Heidebroek ist eine Kritikerin der von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) angestoßenen Energiereformen.

HAMBURG (dpa-AFX) - Am Dienstag beginnt in Hamburg die Messe Wind Energy, die zu den weltweit wichtigsten Veranstaltungen der Windindustrie gehört. Der Veranstalter Hamburg Messe und Congress erwartet bis Freitag mehr als 43.000 Branchenvertreter aus rund 100 Ländern sowie 1.600 Aussteller. Die Fachmesse setzt sich nach Ankündigung mit der gesamten Wertschöpfungskette auseinander.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Eröffnungskonferenz ist um 10.30 Uhr geplant. Als ein Redner ist der Chef des dänischen Herstellers Vestas , Henrik Andersen, angekündigt.

Außer der Wind Energy Hamburg, die zweijährlich ausgetragen wird, gibt es weitere wichtige internationale Veranstaltungen der Branche: Höhere Besucherzahlen als die Hamburger Schau weist die China Wind Power auf, die im Oktober in Peking ausgetragen wird. Im April wurde die Messe Wind Europe in Madrid veranstaltet, die nach Besucherzahl kleiner als die anderen zwei ist.

Die Windindustrie ist ein wichtiger Arbeitgeber in Deutschland. Im Jahr 2023 waren nach Verbandsangaben nahezu 125.000 Menschen in dem Bereich tätig. Jüngere Zahlen liegen nicht vor. Große Hersteller in Deutschland sind die Siemens-Energy-Tochter Gamesa, Nordex und Enercon./lkm/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 40,43 auf Lang & Schwarz (21. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +46,52 %/+70,93 % bedeutet.



