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    Persistent erhält Databricks-Brickbuilder-Spezialisierung für BFSI zur Förderung kontrollierter KI im Finanzdienstleistungssektor

    Verknüpfung von Branchenexpertise, kontrollierten Daten und Produktionstechnik zur Verbesserung von Entscheidungen in den Bereichen Risiko, Betrug und Kundenmanagement

    SAN JOSE, Kalifornien, und PUNE, Indien, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führender Anbieter im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab bekannt, dass das Unternehmen die Databricks-Brickbuilder-Spezialisierung für den Bereich Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI) erworben hat. Diese Anerkennung spiegelt die Branchenexpertise von Persistent sowie die Erfahrung bei der Bereitstellung von Lösungen auf der Databricks Data Intelligence Platform wider.

    Die Spezialisierung stärkt die Fähigkeit von Persistent, Finanzinstitute dabei zu unterstützen, fragmentierte Daten und KI-Pilotprojekte in skalierbare Lösungen umzuwandeln. Zertifizierte Databricks-Experten, wiederverwendbare Accelerators und bewährte BFSI-Implementierungsmuster reduzieren die Komplexität der Bereitstellung in den Bereichen Risiko, Betrugsbekämpfung und Kundenintelligenz.

    Finanzdienstleister sehen sich zunehmender behördlicher Kontrolle, immer raffinierterer Finanzkriminalität und steigenden Kundenerwartungen gegenüber. Dennoch trennen veraltete Architekturen weiterhin Transaktionsdaten, Risiko und Compliance voneinander, was zeitnahe Erkenntnisse und den verantwortungsvollen Einsatz von KI einschränkt. Persistent begegnet diesem Problem, indem es die Databricks Data Intelligence Platform nutzt, um Finanzdaten in einer geregelten, KI-fähigen Ebene zu vereinen. Delta Lake, Unity Catalog und Mosaic AI unterstützen die Entwicklung, Bewertung und Überwachung von Datenprodukten, Modellen und KI-Agenten im Rahmen der Sicherheits- und Governance-Anforderungen von Finanzinstituten.

    Das jüngste Beispiel ist die Lösung des Unternehmens für Händlerrisikomanagement und Betrugserkennung, die auf Databricks basiert und von agentenbasiertert KI unterstützt wird. Sie ermöglicht es Finanzinstituten, von reaktiven Betrugsbekämpfungsmaßnahmen zu einem vorausschauenden, intelligenten Händlerrisikomanagement überzugehen. Persistent bietet zudem sichere, datengestützte GenAI-Agenten für den Betrieb, die Analytik und die Compliance an, unterstützt durch Bewertungs- und Überwachungsmechanismen, die auf Genauigkeit, Erklärbarkeit und die Abstimmung mit BFSI-Workflows ausgelegt sind.

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    PR Newswire (dt.)
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