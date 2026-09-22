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    KI-Assistent für vernetzte Mobilität

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    Akkodis und der Hamburger Verkehrsverbund präsentieren hvv mia auf der InnoTrans 2026

    Basierend auf dem Synergeticon AI Conversational Service Hub von Akkodis bündelt die gemeinsam mit dem Hamburger Verkehrsverbund entwickelte Lösung hvv mia Reiseinformationen, Routenplanung, Ticketauskünfte und weitere Mobilitätsservices in einer zentralen, dialogbasierten Anwendung.

     

    BERLIN, DE / ACCESS Newswire / September 22, 2026 / Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering und Teil der Adecco Group, zeigt auf der InnoTrans 2026, der weltweit führenden Fachmesse für Verkehrstechnik, wie Künstliche Intelligenz das Reiseerlebnis von Fahrgästen verbessern kann. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht hvv mia, eine gemeinsam mit dem Hamburger Verkehrsverbund (hvv) entwickelte Lösung aus dem Synergeticon-Portfolio von Akkodis. Die Anwendung veranschaulicht, wie KI Verkehrsunternehmen dabei unterstützt, ihre Services für Reisende zu verbessern und gleichzeitig die digitale Transformation im Schienenverkehr und in vernetzten Mobilitätssystemen voranzutreiben.

     

     

    hvv mia basiert auf dem Synergeticon AI Conversational Service Hub von Akkodis und zeigt, wie konversationelle und agentische KI Informationen, Dienstleistungen und Transaktionen über verschiedene Mobilitätsangebote hinweg in einer einzigen natürlichsprachlichen Benutzeroberfläche zusammenführt. Mit einem von Luxoom unterstützten User Experience Design ermöglicht hvv mia Fahrgästen einen intuitiven und mehrsprachigen Zugriff auf Echtzeit-Reiseinformationen, Routenplanung, Ticketauskünfte und weitere Mobilitätsservices. Statt zwischen verschiedenen Apps, Websites oder Servicekanälen wechseln zu müssen, können Reisende ihr Anliegen einfach in natürlicher Sprache formulieren. hvv mia bündelt daraufhin die relevanten Informationen, passende Ticketoptionen und individuelle Routenvorschläge in einer zentralen Konversation. Durch die intelligente Verknüpfung unterschiedlicher Datenquellen vereinfacht die Lösung den Zugang zu Mobilitätsangeboten und schafft ein nutzerfreundlicheres, besser vernetztes und barriereärmeres Reiseerlebnis.

     

    Die Zukunft der Mobilität hängt davon ab, wie erfolgreich wir KI, Engineering und nutzerzentriertes Design zusammenbringen, um Menschen bessere Reise- und Verkehrserlebnisse zu bieten", sagt Jo Debecker, President & CEO von Akkodis. „Mit Akkodis Intelligence verbinden wir modernste KI-Technologien mit umfassender Engineering-Expertise, um unsere Kunden bei der Lösung komplexer Herausforderungen in der realen Welt zu unterstützen. hvv mia zeigt, wie dieser Ansatz schon heute intuitivere, stärker vernetzte und barriereärmere Mobilitätsangebote ermöglicht und gleichzeitig dazu beiträgt, die intelligenten und nachhaltigen Verkehrssysteme von morgen mitzugestalten."

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    IRW Press
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