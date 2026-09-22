BiomeRenewables gibt die Zulassung der US-Patentanmeldung Nr. 18/942094 bekannt, die sich auf die FeatherEdge-Windkrafttechnologie bezieht

Die Technologie basiert auf FeatherEdge, einer patentierten, innovativen Doppel-Dip-Zahnungstechnologie für Windkraftanlagen, die vom geräuschlosen Flug einer Eule inspiriert ist und die aerodynamischen Geräusche der Rotorblätter reduziert sowie die Leistungsabgabe der Windkraftanlage erhöht. Weitere Aspekte der FeatherEdge-Technologie sind durch zusätzliche erteilte und angemeldete Patentrechte abgedeckt.

TORONTO, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- BiomeRenewables Inc., ein kanadisches Cleantech-Start-up, das bahnbrechende Technologien für Windkraftanlagen entwickelt, gab heute bekannt, dass das US-Patent- und Markenamt (USPTO) seine US-Patentanmeldung Nr. 18/942094 mit dem Titel „STRUCTURE WITH SERRATIONS ADAPTED TO TRAVERSE A FLUID ENVIRONMENT" genehmigt hat, die Biomes geräuschmindernde Technologie für gezackte Turbinenblätter, FeatherEdge, abdeckt und damit Biomes Portfolio an geistigem Eigentum rund um diese Technologie erweitert.

„Die Reduzierung von Lärm und die Verbesserung der Leistung einzelner oder mehrerer Windkraftanlagen ist sowohl für Originalausrüstungshersteller als auch für Betreiber von Windkraftanlagen von großem Interesse", sagte Ryan Church, CEO und CTO von BiomeRenewables und neben Evan Chou als Erfinder in dem Patent genannt. „Wir sind vor Ort im Einsatz und führen gemeinsam mit Kunden in Nordamerika und Europa FeatherEdge-Projekte durch, um die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit zu veranschaulichen. Für manche Kunden können wir den Barwert der Turbine um 1 Mio. € steigern."

Das neu erteilte Patent stärkt und erweitert das wachsende Portfolio an geistigem Eigentum von Biome, das mehr als 75 Patente in den Bereichen Aerodynamik, fortschrittliche Fertigungstechnologien und Steuerungssysteme in 90 % der weltweiten Windkraftmärkte umfasst.

„Investitionen in Innovation und Design unter Nutzung der Prinzipien der Biomimikry sind sowohl unsere Inspiration als auch unser Wettbewerbsvorteil", fährt Church fort. „Das geistige Eigentum und die Patentrechte von Biome sind zentrale strategische Vermögenswerte, die wir umfassend vor unbefugter Nutzung schützen."

Über BiomeRenewables Inc.:

BiomeRenewables mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, und einer europäischen Niederlassung in den Niederlanden verbindet Biomimikry und aerodynamische Innovationen zu weltweit führenden Technologien und treibt die Energiewende durch die Steigerung der Effizienz erneuerbarer Energien voran. www.biomerenewables.com

Medienkontakt: Ryan Church, CEO / CTO, BiomeRenewables, rchurch@biomerenewables.com / +1 647-988-1695

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