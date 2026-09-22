JEFFERIES stuft Meta auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 710 auf 875 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Die Muse ist frei", schrieb Brent Thill in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar in Anspielung an den gleichnamigen neuen KI-Agenten des Facebook-Konzerns. Es verfüge über "alle Anzeichen einer Killer-App" mit nie gesehener Verbraucher-Akzeptanz ? deutlich über jener von Anthropics Claude oder Googles Gemini - und enormen Monetarisierungschancen./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 22:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 22:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,34 % und einem Kurs von 741,2USD auf Nasdaq (22. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 875

Kursziel alt: 710

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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