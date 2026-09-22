JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 260 Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser resümierte am Dienstag den Kapitalmarkttag des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate. Der Konzern habe einige Bausteine präsentiert, gerade in Pillenform, die die aktuellen mittelfristigen Wachstumserwartungen unterstreichen und bis in die kommende Dekade reichen könnten. Es seien allerdings noch mehr Studiendaten nötig, um das Anlegervertrauen in die Konzernpläne zu steigern./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 21:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 21:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 34,95EUR auf Lang & Schwarz (22. September 2026, 07:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 260
Kursziel alt: 260
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 260
Kursziel alt: 260
Währung: DKK
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