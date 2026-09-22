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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Leichte Gewinne erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet dank US- und Asienvorgaben höher
    • US-Börsen profitieren von Nahost-Hoffnungen
    • Asiens Märkte legen dank Technologiewerten leicht zu
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leichte Gewinne erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Kursgewinne in den USA und auch in Asien helfen dem Dax am Dienstag etwas weiter aufwärts. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 25.621 Punkte. Damit steuert der Dax weiter auf seine 50-Tage-Linie zu, die seine Erholung Donnerstag noch ausgebremst hatte. Vor allem für den Nasdaq 100 war es tags zuvor kräftig aufwärtsgegangen - auch noch nach dem europäischen Handelsende. Der Auswahlindex der Technologiebörse ist wieder in Reichweite seines Rekords von Anfang Juni.

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    USA: - DEUTLICHE GEWINNE - Gestützt von Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt und weiter sinkenden Ölpreisen haben die US-Aktienmärkte am Montag deutlich zugelegt. Angeführt wurden die Kursgewinner von Technologiewerten und hierbei vor allem von einigen Halbleiter-Papieren, die von Anzeichen eines erfolgreichen Starts eines neuen KI-Assistenten des Facebook-Mutterkonzerns Meta profitierten. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,71 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,83 Prozent auf den höchsten Stand seit drei Monaten nach oben.

    ASIEN: - LEICHTE GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag etwas zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte und hohe Kursgewinne bei Technologietiteln stützten die Märkte. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen legte zuletzt um rund 0,3 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann ebenfalls 0,3 Prozent. An der japanischen Börse ruhte der Handel unterdessen erneut feiertagsbedingt.

    ^
    DAX 25.575,01 1,07%
    XDAX 25.638,54 1,29%
    EuroSTOXX 50 6.318,20 1,32%
    Stoxx50 5.365,18 1,06%

    DJIA 52.048,83 0,71%
    S&P 500 7.764,70 1,49%
    NASDAQ 100 30.482,35 2,83%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 120,91 -0,08%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1478 0,11%
    USD/Yen 157,46 0,07%
    Euro/Yen 180,74 0,17%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 85.470 -1,29%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 101,70 1,36 USD WTI 96,85 1,07 USD°

    /jha/

    DAX

    -0,17 %
    0,00 %
    -2,21 %
    +1,68 %
    +7,70 %
    +62,54 %
    +67,63 %
    +143,48 %
    +228,78 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 25.599 auf Lang & Schwarz (22. September 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +12,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,43 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 769,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von -13,66 %/+18,04 % bedeutet.





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