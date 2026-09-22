ASTA Energy Solutions: 17 Mio. € für Kupfer-Recycling in Österreich
Mit einer Millioneninvestition in Oed treibt ASTA Energy Solutions das Kupferrecycling voran – und macht sich fit für eine klimafreundliche, unabhängige Zukunft.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- ASTA Energy Solutions investiert rund 17 Millionen Euro in eine neue Kupfer-Recyclinganlage am Standort Oed in Niederösterreich.
- Die ersten Maschinen sollen noch 2026 bestellt werden; der Produktionsstart ist für Ende 2029 geplant.
- Die Anlage soll Kupferdraht aus Sekundärkupfer herstellen und ASTA unabhängiger von externen Kupferlieferanten machen.
- Der benötigte Kupferschrott stammt aus der eigenen Produktion sowie von Kunden und Lieferanten.
- Im Rahmen der „Low Carbon Copper“-Initiative soll der Recyclingkupferanteil in der Produktion bis 2030 auf 70 % steigen.
- Die Investition erfüllt ASTA zufolge die internen Renditeanforderungen, reduziert CO₂-Emissionen und stärkt die Versorgungssicherheit sowie den Standort Österreich.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei ASTA Energy Solutions ist am 17.11.2026.
Der Kurs von ASTA Energy Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 60,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 %
im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.229,96PKT (+0,69 %).
-0,66 %
+3,46 %
-1,97 %
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+49,50 %
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