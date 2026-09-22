Ölpreise legen nach viertägiger Verlustserie wieder zu
- Ölpreise steigen nach vier Verlusttagen wieder
- Trump plant Gespräche mit Golfstaaten und Iran
- Angriff auf Tanker erhöht Risiken für Ölversorgung
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag nach den Verlusten der vergangenen Tage wieder etwas angestiegen. Zum Wochenstart waren sie den vierten Handelstag in Folge gefallen. Zeitweise war der Brent-Preis dabei unter die Marke von 100 US-Dollar gerutscht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November legte am Dienstag im frühen Handel zuletzt um fast 1,4 Prozent auf 101,71 US-Dollar zu.
In New York beginnt am Dienstag mit der Generaldebatte das wichtigste Treffen der Vereinten Nationen. Dabei beabsichtigt US-Präsident Donald Trump mit Vertretern der Golfstaaten zusammenzukommen. Zudem könnte sich Trump am Rande der Veranstaltung mit seinem iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian treffen. Der US-Präsident hatte dazu am Wochenende in einem TV-Interview grundsätzlich seine Bereitschaft erklärt. Außerdem trifft Trump Staats- und Parteichef Xi Jinping, der vom 23. bis 25. September für einen Staatsbesuch in die Vereinigten Staaten reist.
Der Iran-Krieg dauert inzwischen seit fast sieben Monaten an und hat zunehmend auch die Golfstaaten erfasst. Iranische Angriffe sowie die Eskalation mit der Huthi-Miliz gefährden dort Städte, US-Stützpunkte und wichtige Öl- und Schifffahrtswege.
"Die Anleger werden auf Fortschritte an der diplomatischen Front achten, wenn Präsident Trump mit den Präsidenten Peseschkian und Xi zusammentrifft", sagte Hamad Hussain, leitender Ökonom bei Capital Economics der Nachrichtenagentur Bloomberg. Angesichts der weiterhin weit auseinanderliegenden Forderungen der USA und des Iran sei jedoch keineswegs sicher, dass die Gespräche greifbare Fortschritte bringen würden.
Die Versorgungsrisiken im Nahen Osten bleiben derweil hoch. In der Straße von Hormus wurde erneut ein Schiff angegriffen. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf Militärquellen am Montagnachmittag mitteilte, wurde ein in den Persischen Golf einfahrender Tanker von einem Geschoss getroffen./stk/zb
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ne interessante Meinung zu Öl... die ich durchaus teile und daher immer mal wieder kleine Posis selektiv zukaufe...
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Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.