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    Thiogenesis meldet die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung 2026 und gibt aktuelle Informationen zum Unternehmen

    Thiogenesis meldet die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung 2026 und gibt aktuelle Informationen zum Unternehmen
    Foto: adobe.stock.com

    San Diego, Kalifornien, 21. September 2026 / IRW-Press / Thiogenesis Therapeutics, Corp. (TSXV: TTI) (OTCQB: TTIPF) („Thiogenesis“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das schwefelbasierte Therapeutika für schwere pädiatrische Erkrankungen entwickelt, gab heute die Ergebnisse seiner am 8. September 2026 abgehaltenen Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung („Versammlung“) bekannt und präsentierte einen Unternehmensbericht, in dem die jüngsten Meilensteine in den Bereichen Klinik, Zulassung und Finanzen hervorgehoben wurden.

     

    Ergebnisse der Versammlung

     

    Alle den Aktionären auf der Hauptversammlung vorgelegten Tagesordnungspunkte wurden mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen.

     

    Die Aktionäre wählten die folgenden Direktoren für die Amtszeit bis zur nächsten Jahreshauptversammlung oder bis zur Wahl oder Ernennung ihrer Nachfolger: Dr. Christopher Starr (Chair), Kim Tsuchimoto (Audit Committee Chair), Hogan Mullally, Dr. Gilad Aharon (Co-Founder und Portfolio Manager, Rosalind Advisors, Inc.), Dr. Patrice Rioux und Brook Riggins. MNP LLP wurde auch bis zur nächsten Jahreshauptversammlung oder bis zur Ernennung eines Nachfolgers erneut zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens ernannt.

     

    Eine Mehrheit der nicht beteiligten Aktionäre stimmte zudem einer Änderung des Omnibus Equity Incentive Plan 2024 des Unternehmens zu.

     

    Pipeline-Update

     

    Nephropathische Cystinose

     

    Nephropathische Cystinose ist eine seltene genetisch bedingte Erkrankung, bei der der Körper die toxische Aminosäure Cystin nicht ordnungsgemäß aus den Zellen ausscheiden kann. Wird die Erkrankung nicht angemessen behandelt, schädigt die Anreicherung von Cystin nach und nach die Nieren und andere Organe, was häufig bereits im Kindesalter zu Nierenversagen führt. Die derzeitige Standardtherapie, Procysbi, erfordert, dass Patienten je nach Körpergewicht zweimal täglich zwischen 16 und 28 Kapseln bei strikter Nüchternheit einnehmen. Diese hohe Tablettenlast und das starre Behandlungsschema lassen sich über die gesamte Therapiedauer hinweg immer schwieriger aufrechterhalten, wobei Abweichungen von der Therapietreue dazu führen, dass sich erneut toxische Cystinablagerungen bilden und weitere Organschäden auftreten.

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