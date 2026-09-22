🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Behörde will mehr Macht im Kampf gegen illegales Glücksspiel

    Für Sie zusammengefasst
    • GGL fordert mehr Befugnisse gegen Wettanbieter
    • Glücksspielregeln sollen künftig schneller angepasst werden
    • Ermittlungen gegen ausländische Betreiber erleichtern
    Behörde will mehr Macht im Kampf gegen illegales Glücksspiel
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HALLE (dpa-AFX) - Im Kampf gegen illegale Wettanbieter fordert die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) in Halle eine Ausweitung ihrer Befugnisse. GGL-Vorstand Ronald Benter schlug dafür eine entsprechende Änderung des Glücksspielstaatsvertrags der Länder vor.

    "Derzeit sind die Regelungen im Staatsvertrag teilweise sehr kleinteilig", sagte Benter der "Mitteldeutschen Zeitung". Änderungen könnten trotz Einigkeit der Länder mehrere Jahre dauern. Entsprechend langsam könne die Behörde auf Entwicklungen am Markt reagieren. Das könne Kunden den illegalen Anbietern in die Arme treiben.

    "Der illegale Markt ist sehr dynamisch. Deswegen müssen wir als Behörde auch schneller werden." Benter plädiert für kürzere Entscheidungswege in Abstimmung mit dem Verwaltungsrat der GGL, der die Interessen der Länder vertritt: "Aber am Ende haben wir die Expertise und sollten deswegen auch schneller auf Entwicklungen reagieren und über neue Maßnahmen entscheiden können."

    Um gegen die Anbieter illegalen Glücksspiels effektiver vorgehen zu können, sollten Deutschlands Staatsanwaltschaften aus Sicht des Behördenleiters zudem Verfahren gegen aus dem Ausland operierende Personen eröffnen können. "Das wird bisher so gut wie nie getan, könnte die Abschreckung aber erhöhen."/mse/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Behörde will mehr Macht im Kampf gegen illegales Glücksspiel Im Kampf gegen illegale Wettanbieter fordert die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) in Halle eine Ausweitung ihrer Befugnisse. GGL-Vorstand Ronald Benter schlug dafür eine entsprechende Änderung des Glücksspielstaatsvertrags der Länder …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     