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    ANALYSE-FLASH

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies hebt Ziel für Meta auf 875 Dollar - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Metas Kursziel auf 875 Dollar an
    • Einstufung bleibt trotz höherem Kursziel auf Buy
    • Neuer KI-Agent zeigt starke Akzeptanz und Chancen
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für Meta auf 875 Dollar - 'Buy'
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 710 auf 875 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Die Muse ist frei", schrieb Brent Thill in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar in Anspielung an den gleichnamigen neuen KI-Agenten des Facebook-Konzerns. Es verfüge über "alle Anzeichen einer Killer-App" mit nie gesehener Verbraucher-Akzeptanz - deutlich über jener von Anthropics Claude oder Googles Gemini - und enormen Monetarisierungschancen./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 22:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 22:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,34 % und einem Kurs von 741,2 auf Nasdaq (22. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +12,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,43 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 769,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von -13,66 %/+18,04 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 875 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 875,00$, was eine Steigerung von +18,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
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    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
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    Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027

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