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    Roche erzielt mit Abnehm- und Diabetes-Wirkstoff positive Studienergebnisse

    Für Sie zusammengefasst
    • Roche erreicht zentrale Phase-II-Ziele mit Enicepatide
    • Höchste Dosis senkt HbA1c um 2,65 Prozentpunkte
    • Patienten verlieren im Mittel 15,5 Prozent Gewicht
    Roche erzielt mit Abnehm- und Diabetes-Wirkstoff positive Studienergebnisse
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche ist bei der Entwicklung seines Appetitzüglers Enicepatide einen Schritt weiter. In klinischen Tests der Phase II mit dem wichtigen Hoffnungsträger seien alle vorrangigen Studienziele erreicht worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Basel mit. Demnach senkte das Mittel bei der höchsten getesteten Dosis von 24 Milligramm den Langzeitblutzuckerwert (HbA1c) nach 48 Wochen im Schnitt um 2,65 Prozentpunkte. Gleichzeitig verloren die Patienten im Mittel 15,5 Prozent ihres Körpergewichts.

    Enicepatide ist noch nicht zugelassen. Roche will das Mittel nun weiterentwickeln und unter anderem in einer neuen Studie der Phase III auch im Einsatz zur Blutzuckerkontrolle testen. Für 2027 sind zudem Studien zu möglichen Auswirkungen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen geplant. Zudem befinden sich bereits zwei Studien der Phase III zur Gewichtsreduktion in der fortgeschrittenen Stadium.

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    Der Schweizer Pharmakonzern hat mit Enicepatide den milliardenschweren Markt für Gewichtshemmer im Visier, den im Moment noch der US-Konzern Lilly und der dänische Hersteller Novo Nordisk dominieren. Roche ist mit seinen Tests zwar im Vergleich spät am Start, hat sich aber zum Ziel gesetzt, auf dem Markt die Nummer drei zu werden. Dabei soll Enicepatide mit einem erhofften Milliardenumsatz helfen./tav/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 1.018 auf Tradegate (22. September 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,25DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +618,29 %/+853,89 % bedeutet.





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