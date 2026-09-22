Roche erzielt mit Abnehm- und Diabetes-Wirkstoff positive Studienergebnisse

Der Schweizer Pharmakonzern hat mit Enicepatide den milliardenschweren Markt für Gewichtshemmer im Visier, den im Moment noch der US-Konzern Lilly und der dänische Hersteller Novo Nordisk dominieren. Roche ist mit seinen Tests zwar im Vergleich spät am Start, hat sich aber zum Ziel gesetzt, auf dem Markt die Nummer drei zu werden. Dabei soll Enicepatide mit einem erhofften Milliardenumsatz helfen./tav/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 1.018 auf Tradegate (22. September 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,25DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +618,29 %/+853,89 % bedeutet.