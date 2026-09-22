EMA 50 muss jetzt fallen!

Kurz vor dem Wochenende gelang jedoch die Wende: Die Frühjahrshochs bei 25.507 Punkten wurden eindrucksvoll zurückerobert. Im außerbörslichen Handel setzte sich die Erholung anschließend fort und der DAX stieg sogar über 25.600 Punkte.

Der überraschend starke Wochenauftakt kam für den deutschen Leitindex genau zum richtigen Zeitpunkt. Am Freitag hatte der DAX erneut in Richtung seines Wochentiefs bei 25.172 Punkten tendiert und damit Gefahr gelaufen, diese wichtige Unterstützung zu unterschreiten.

Allerdings bedeutet ein starker Handelstag noch keine nachhaltige Trendwende. Dafür müsste der DAX zunächst den 50-Tage-Durchschnitt bei 25.683 Punkten überwinden. Gelingt das, wären anschließend Kurse von 25.900 und darüber 26.080 Punkten möglich. Ein solcher Anstieg würde dafür sprechen, dass sich im Bereich der Frühjahrshochs tatsächlich ein stabiler Boden gebildet hat.

Neue Rekordstände und ein Anstieg auf 27.500 Punkte lassen sich dagegen erst ableiten, wenn der DAX sein aktuelles Rekordhoch von 26.618 Punkten aus Ende August überschreitet.

Auf der Unterseite bleibt vor allem die Marke von 25.172 Punkten wichtig. Erst wenn der DAX darunter fällt, würde eine kurzfristige Short-Strategie greifen. In diesem Fall könnte der Index zunächst in Richtung 24.480 Punkte zurückfallen. Auf dem Weg dorthin wäre ein kurzer Zwischenstopp am EMA 200, der bei 24.838 Punkten liegt, möglich.

Solange sich der DAX zwischen diesen wichtigen Marken bewegt, ist die charttechnische Situation insgesamt als neutral einzuschätzen.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.575 Punkten

VDAX bei 18,35 signalisiert leicht erhöhte Nervosität

Fear& Greed Index bei 35 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 45 - Neutral MACD: -96 - Sell Insgesamt: Neutral MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.900 / 26.085 / 26.249 und 26.471 Punkten, nach unten bei 25.303 / 25.099 / 25.000 und 24.790 Punkten. Gaps bei 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe wackeln, aber noch intakt - DAX jetzt im Seitwärtsmodus, EMA 50 als wichtiger Support weggebrochen - Inverse SKS-Formation auf dem Prüfstand! - Ölknappheit bleibt weiter ein Problem! VDAX-New Angstlevel im Normbereich VDAX-New der Deutschen Börse (18. September 2026): Bei 18,35% (steigend) (Vortag: 17,12%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten 2. Buy-Limit-Order um 25.507 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.100 Punkten. Kursziele bei 26.080 / 26.260 Punkten - Aktiv! 3. Stop-Sell-Order unter 25.170 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.400 Punkten. Kursziel bei 24.831 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN34LF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,24 - 10,25 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.637,04 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.637,04 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.575,02 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.080 Punkte Hebel: 25,06 Kurschance: + 75 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN5K7U Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,60 - 9,61 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.584,58 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.584,58 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.575,02 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,66 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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