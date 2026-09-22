Vorlage ist bärisch

Für eine nachhaltigere Erholung müsste der Index allerdings zunächst den 50-Tage-Durchschnitt bei 6.341 Punkten überwinden. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke könnte den Weg in Richtung 6.430 Punkte freimachen.

Der EuroStoxx 50 befindet sich aktuell weiterhin in einem seit Mitte August bestehenden Abwärtstrend. In der vergangenen Woche fiel der Index bis in den Unterstützungsbereich aus Juni/Juli bei 6.199 Punkten zurück. Diese Marke ist besonders interessant, weil der EuroStoxx 50 dort bereits zu Beginn des Jahres ein neues Rekordhoch erreicht hatte. Dadurch hat sich der Bereich zunächst als stabile Unterstützung erwiesen.

Sollte es zu einer Erholung kommen, dürfte diese nach der aktuellen charttechnischen Einschätzung in drei Wellen verlaufen. Zuvor hatte der EuroStoxx 50 innerhalb seines Abwärtstrends einen fünfwelligen Abwärtsimpuls ausgebildet.

Mittelfristig könnte sich daraus eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation entwickeln. Ein solches Muster würde erneut fallende Kurse ermöglichen und könnte den Index bis auf 6.000 Punkte zurückführen. Aus charttechnischer Sicht könnte sich daraus wiederum eine interessante Ausgangslage für die Verkäuferseite ergeben.

Auf der anderen Seite würde ein Anstieg über 6.487 Punkte das Bild deutlich verändern. In diesem Fall wären neue Rekordstände im Bereich von 6.760 Punkten vorstellbar.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 6.350 Punkte

Kursziel : 6.430 Punkte

Renditechance via DN1UU2 : 30 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Tage

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx 50-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1UU2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,46 - 3,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.007,559 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50-Index KO-Schwelle: 6.007,559 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.318,21 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.430 Punkte Hebel: 18,31 Kurschance: + 30 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3CK6 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,96 - 6,97 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7.030,935 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50-Index KO-Schwelle: 7.030,935 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.318,21 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,09 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.