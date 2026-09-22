Wo liegen die nächsten Ziele?

Aktuell notiert Strategy bei rund 165,00 US-Dollar und bewegt sich weiter nach oben. Gelingt es der Aktie, die seit Jahresanfang bestehende Seitwärtsbewegung nachhaltig zu verlassen und dabei mindestens die Marke von 200,00 US-Dollar zu überwinden, könnte dies den Start eines neuen Aufwärtstrends markieren. In diesem Fall wären anschließend Kurse von 238,79 und später 294,05 US-Dollar möglich.

Nach dem starken Kursrückgang in der zweiten Jahreshälfte 2025 konnte sich die Aktie im Bereich von 100,00 US-Dollar stabilisieren. Auf der Oberseite stieß der Kurs dagegen bislang bei 181,50 US-Dollar auf Widerstand.

Eine wichtige Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass auch der Bitcoin weiter an Wert gewinnt. Schließlich basiert die Geschäftsstrategie des Unternehmens maßgeblich auf dem Erwerb von Bitcoin und die Aktie reagiert entsprechend stark auf die Entwicklung der Kryptowährung.

Trotz des positiven Wochenstarts sollten Anleger jedoch auch einen möglichen Rücksetzer einplanen. Durch die am Montag entstandene Kurslücke könnte die Aktie zunächst wieder in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei 152,25 US-Dollar zurückfallen. Aus charttechnischer Sicht könnte dieser Bereich eine interessante Gelegenheit für einen erneuten Einstieg bieten.

Erst wenn die Aktie unter die Marke von 140,00 US-Dollar fällt, würde der darunterliegende Unterstützungsbereich zwischen 113,27 und 122,24 US-Dollar wieder stärker in den Fokus rücken.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 153,00 US-Dollar

Kursziele : 169,52 und 181,50 US-Dollar

Renditechance via DN5SJD : 60 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Strategy Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN5SJD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,56 - 3,57 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 125,687 US-Dollar Basiswert: Strategy Inc. KO-Schwelle: 125,687 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 165,98 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 181,50 US-Dollar Hebel: 4,08 Kurschance: + 60 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5PD9 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,50 - 3,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 206,1758 US-Dollar Basiswert: Strategy Inc. KO-Schwelle: 206,1758 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 165,98 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,13 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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