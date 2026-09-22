Rücksetzer beim Silberpreis jetzt 65,55 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 22,32696USD. Heute notiert Silber bei 65,55USD. Ihr Einsatz wäre nun 29.356,9USD wert – ein Zuwachs von +193,57 %.

Mit einem Rückgang vonsteht der Silberpreis bei 65,55. Händler sehen kurzfristigen Druck, der die Rally bremst.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Rückgang von Silber und Gold, während Aktien und Bitcoin zulegen. Diskutiert werden die rund 3-prozentigen Verluste großer Minenwerte trotz saisonal üblicher Rohstoffstärke sowie mögliche weitere Kursanstiege der Minen. Zudem gilt die Silber-Bitcoin-Ratio wegen Aufpreisen und Mehrwertsteuer als weniger aussagekräftig. Als fundamentales Risiko wird ein globaler Liquiditätsschock durch Japans Kapitalrückführung, steigende JGB-Renditen und sinkende US-Staatsanleihebestände genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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