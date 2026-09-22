Rock Tech Lithium und Siemens Canada unterzeichnen Vereinbarungen, um moderne deutsche Ingenieurskompetenz in das Lithium-Konverter-Projekt in Ontario einzubringen

Siemens wird auf der Grundlage der Ergebnisse der laufenden endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) einen digitalen Prozesszwilling für den von Rock Tech geplanten „Red Rock Converter“ entwickeln

Siemens wird das DFS-Projektteam von Rock Tech mit fachlicher Unterstützung in den Bereichen Prozesssteuerung, Messtechnik und Automatisierungsarchitektur versorgen

Die Zusammenarbeit zwischen Rock Tech und Siemens ist ein konkretes Beispiel aus der Industrie dafür, wie deutsches Ingenieurswissen und kanadische Ressourcen gemeinsam widerstandsfähige Lithium-Lieferketten für die G7 aufbauen können

TORONTO, September, 22, 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (the "Company" or "Rock Tech") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit Siemens Canada unterzeichnet hat, um die Entwicklung eines Digital Twin voranzutreiben und damit Siemens das Projektteam von Rock Tech bei der laufenden endgültigen Machbarkeitsstudie („DFS“) für den geplanten Red Rock Lithium Converter in Ontario unterstützt.

Die Vereinbarungen stellen die erste Umsetzungsphase im Rahmen der strategischen Absichtserklärung („MOU“) dar, die die Parteien im März 2026 unterzeichnet haben. Die Absichtserklärung hat einen Fahrplan festgelegt, um fortschrittliches deutsches Know-how im Bereich der Lithiumumwandlung und industrielle Digitalisierungstechnologie in den von Rock Tech geplanten Red Rock Converter in Ontario einzubringen.

Die Absichtserklärung umfasst die Entwicklung und Integration der Digital-Twin-Technologie von Siemens sowie die Bewertung weiterer Lösungen, Dienstleistungen und ingenieurtechnischer Unterstützung von Siemens mit dem Ziel, den Red Rock Converter als Vorbild für zukünftige Konverter in Kanada und verwandten Märkten zu etablieren. Die Digital-Twin-Technologie von Siemens erstellt ein virtuelles, physikalisch basiertes Modell der Prozesse, Energieflüsse und Materialströme der Anlage und ermöglicht es Rock Tech, Designentscheidungen, Effizienz, Emissionen und Betriebssicherheit zu testen, zu optimieren und zu validieren, bevor größere Investitionen getätigt werden. Während der erste Schritt in der Implementierung eines digitalen Prozess-Twins besteht, wird die Digital-Twin-Technologie den gesamten Projektlebenszyklus abdecken: von der Machbarkeitsstudie über die Planung und den Bau bis hin zum Betrieb. Die Parteien werden zudem die mögliche Anwendung der Zusammenarbeit auf zukünftige Projekte in anderen G7-Ländern prüfen.